“Fammi volare” è il nuovo singolo dei Twik

Esce mercoledì 13 settembre 2023 “Fammi Volare”, il nuovo singolo di TWIK, il secondo dopo l’esordio con “Gerhard Kremer.” Il duo abruzzese, che sperimenta combinando rock, pop ed elettronica, mette in musica la storia di una convivenza difficile, in cui le basse tolleranze oltrepassano limiti e gesti liberatori prendono forma. All’inizio, “Fammi Volare” sembra una canzone spensierata, ma nasconde una realtà più profonda e triste, che si manifesta nella parte centrale del brano, più cupa e dalle tinte dark.

La protagonista è intrappolata in una relazione che non la rende felice. Ogni giorno è uguale all’altro, tra discussioni, lamentele e incomprensioni. Lei sogna di volare via, ma si sente come se fosse legata a una catena.Un giorno, stanca di questo tormento mentale, decide finalmente di lasciarsi andare e di prendere in mano la sua vita. Con un sorriso, sposta le tende della finestra e finalmente è libera.

“Fammi Volare è la nostra storia d’amore. La quiete dopo la tempesta. Ah l’amore… Le convivenze difficili..Può capitare di ritrovarsi rinchiusi in catene e neanche accorgersene. A volte si risolvono nel migliore dei modi. A volte no. Questa è la nostra storia d’amore, Fammi Volare.”

BIOGRAFIA

I Twik nascono per gioco dalla collaborazione tra Vincenzo “Vik” Di Santo e Laura “Twelle” Morelli, che durante il lockdown hanno sperimentato una collaborazione a distanza senza mai incontrarsi di persona. Dagli esperimenti è nato un progetto ambizioso, caratterizzato dalla libera fusione di generi come rock, pop, alternative, hip hop ed elettronica. La band, che ha preso forma con l’ingresso di Filippo Maria Di Nardo e Lorenzo Marcozzi, si muove tra melodie accattivanti, testi riflessivi e una combinazione di suoni innovativi. A Giugno 2023 pubblicano il primo singolo “Gerhard Kremer”, disponibile su tutti gli store online.

Il 13 Settembre dello stesso anno lanciano il secondo singolo “Fammi Volare”.

