False on Film: esce per LIFT Records “About War, Love and Electricity”

Fresco di pubblicazione questo terzo lavoro per il progetto pugliese di Filiberto Petracca titolato Flares on Film dal titolo “About War, Love and Electricity”. Già dal moniker del progetto ci viene alla mente quel dettaglio che rompe la perfezione e la normalità delle cose…

Anche la LIFT Records sposa la direzione NO SPOTIFY, no a tutte quelle piattaforme di streaming gratuito. Dunque “About War, Love and Electricity” sarà disponibile solo a pagamento, digitale o CD e presto anche in una speciale edizione in vinile con due inediti in aggiunta alla tracklist che vediamo oggi, tracklist dentro cui ovviamente campeggia il singolo che ha ampiamente anticipato il tutto nelle scorse settimane: “The Longest Distance”, brano firmato anche dal video diretto da Luciano Parravicini che mescola la metropoli barese con quella di Tokyo in un continuo che mette in luce un altro aspetto che forse sarà parte integrante di tutto l’ascolto: se il suono richiama l’eleganza e il glam pop internazionale, il video pone le basi ad un ascolto notturno, cadenzato, ma fatto di un disordine personale e quotidiano. Nessuno scossone al fluire del tutto. Su questa canzone i Flares on Film ribattono: “Una perdita di senso, una domanda umana riguardo i giorni della propria vita. Un senso riacquistabile solo alla fine del percorso quando si accetta definitivamente di non avere senso affatto”.