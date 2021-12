Fallin’ in The Dark è il nuovo singolo degli Statale 66 – etichetta G&M Recorfonic

FALLIN’ IN THE DARK

Il nuovo Singolo degli

STATALE 66

Pubblicato dall’etichetta G&M Recorfonic

Mercoledì 15 dicembre esce il videoclip

Mercoledì 15 dicembre esce il videoclip del nuovo singolo degli Statale 66, intitolato Fallin’ in the Dark, pubblicato dall’etichetta G&M Recorfonic. Il brano rappresenta la discesa verso un mondo oscuro e turbolento, per appagare il desiderio di vivere un amore complicato ed intenso.

Gli Statale 66 si tingono di nero con il primo singolo del loro nuovo progetto discografico di prossima uscita. Un sound graffiante e spettrale ci attira e trascina nel buio di Fallin’ in the Dark, un buio attraente di ispirazione romance-horror che si unisce ad un rock metropolitano, decadente, proseguimento della corrente newyorkese di fine anni 60. Il sound si mescola a sonorità acustiche dell’Italian spaghetti western, passando per un rock scarno, garage e tagliente. Partendo da questo mood, il brano si evolve in un insieme di sintetizzatori tipici della musica post-punk/dark wave e sonorizzazioni ispirate dalla poetica surrealista di David Lynch.

La canzone è stata prodotta da Alessandro Meozzi per la G&M Recorfonic nel suo Studio 66 a Monteverde (Roma) e scritta a quattro mani: Alessandro Meozzi alla composizione della musica e Lora Ferrarotto (Lora and The Stalkers) alla scrittura del testo. Il nuovo singolo vede all’esecuzione i tre elementi della band con Mary Di Tommaso per la prima volta al pianoforte, l’aggiunta di Lora al sintetizzatore, Giulia Meozzi alla batteria e Marco Quagliozzi all’organo Hammond. Il brano è stato mixato e masterizzato da Luca Sapio nello studio della Blind Faith Records, etichetta romana di rilievo internazionale di cui ne è proprietario.

Il video, a metà tra corto d’autore, animazione e pittura, mescola i volti dei componenti della band, filmati con oscure riprese in stile noir, alle pennellate che si intrecciano tra bianco e nero ed un rosso dolcemente sanguinoso. Grafica e disegni del videoclip sono creati e disegnati da Giulia Meozzi (batterista della band) con l’aiuto alla pittura di Mary Di Tommaso (cantante, polistrumentista). Le riprese e la fotografia sono di Luca Majnardi (co-proprietario della G&M recorfonic insieme a Alessandro Meozzi e Greg di Lillo e Greg) sotto la direzione di Alessandro Meozzi. Il montaggio creativo è stato affidato a Vito Pagano, tra le altre cose, montatore e videomaker per la rivista Vanity Fair.

Video

https://www.youtube.com/watch?v=Ab78qQDOcoo

Spotify

https://open.spotify.com/track/7u4hMitLIOKd3VjCjatPBw?si=94dd44ab2e8848b7

A song by Statale 66

music by Alessandro Meozzi

Lyrics by Lora Ferrarotto (Lora & The Stalkers)

Created and Produced by Statale 66 for G&M Recorfonic

Artwork by Giulia Meozzi

Painted by Giulia Meozzi and Mary Di Tommaso

Creative Editing by Vito Pagano

filmed by Luca Majnardi

Starring:

Alessandro Meozzi

Mary Di Tommaso

Giulia Meozzi

Lora Ferrarotto

Song Produced by Alessandro Meozzi

Mixed and Mastered by Luca Sapio at Blind Faith Records

Edizioni G&M Recorfonic @2021

Lyrics

You know the Life

That I’ve been through

It’s not the life

I’ve planned to do

Can’t help again

I’m falling in the Dark

Fast in the night

I’m driving to you

as a guide

The shiny Moon

For you again

I’m falling in the Dark

Uh uh, it’s for you

And your Money too

But our love Is true

And i’m falling in the dark

I follow you in the Dark

Now I’m falling, falling

I follow you in the dark

A stranger’s eyes

Catching us two

But i can lie

As i seem true

With you again

I’m Falling in the Dark

Hypnotized

When you hold me so close

Realize i got no choice

And then again

I’m Falling in the Dark

Uh uh, it’s for you

And your Money sure

But Our love is true

And I’m falling in the Dark

(I follow you in the Dark)

Now I’m falling, falling

In the Dark…