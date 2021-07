FAKE: La band milanese torna con il nuovo singolo Mi guardo Lol

E’ disponibile in tutti gli store digitali Mi guardo Lol (Edizioni Principio sas), il quarto singolo della nota band milanese FAKE, una canzone che cerca semplicemente di portare un sorriso, con un occhio al passato ed uno al futuro. Un quadro vintage che non puoi fare a meno di guardare, un po’ di colore sul muro grigio. Invece di credere a tutto, impariamo a credere nei sorrisi.

Guarda il Videoclip: https://youtu.be/4s29yBr5km8

«Questo brano – raccontano i FAKE – nasce quasi spontaneamente in un momento nel quale stavamo lavorando a pezzi molto differenti. Forse avevamo bisogno di sorridere un po’, di sentirci più leggeri… o forse è semplicemente arrivata un po’ di “FAKE-follia” ma di sicuro posso dire che ci siamo divertiti un sacco. Mi guardo Lol è il nostro modo per dire di ascoltare meno le “presunte verità” che ormai sono ovunque ma di credere di più ai sorrisi, anche quando occorre scavare per trovarli».

Il video di Mi guardo Lol è stato pubblicato il 16 luglio 2021.

Un anno d’oro per i Fake, che sommando le views di Facebook e YouTube dei singoli precedenti “Così“, “Dillo” e “L’infinito parte da zero”, hanno totalizzano circa 2 milioni di views; inoltre “Dillo” è stato scelto per la campagna pubblicitaria SUSUNA andata in onda nei mesi di luglio e agosto 2020 su Italia1 e le altre reti Mediaset .

Tra i live principali l’apertura al concerto di Max Gazzè. Mi guardo Lol, che porta la firma di Fabrizio Bolpagni, Luca Ferrara, Mattia Missaglia e Francesco Ciccotti, verrà presentata live al Festival Estivo di Piombino (Li) il 24 Luglio prossimo.

Contatti web

Instagram: https://www.instagram.com/faketheband/

Facebook: https://www.facebook.com/FAKE_Official-100973701406725

Youtube Channel: https://www.youtube.com/channel/UClsi-SvQk7pUjnqI7evanvQ

Mail ufficiale: info@fake-official.it