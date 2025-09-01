Fabri Fibra in concerto a Napoli: il 5 settembre 2025 al SuoNato Festival con il “Festival Tour”

Fabri Fibra torna a Napoli con un concerto esclusivo al SuoNato Festival, nell’unica tappa in Campania del suo Festival Tour 2025.

Il tour, partito lo scorso 7 luglio dal Circo Massimo di Roma e in chiusura con un doppio live all’Unipol Forum di Milano (30 settembre e 1 ottobre), segna il ritorno dal vivo del rapper dopo oltre due anni d’attesa.

Il nuovo album: “Mentre Los Angeles Brucia”

Al centro della scaletta ci sarà l’undicesimo lavoro discografico di Fibra, “Mentre Los Angeles Brucia” (Warner Music Italy), uscito nella primavera 2025 e già certificato Disco d’Oro a poche settimane dalla pubblicazione.

Fibra, 20 anni di carriera e record

Con oltre 20 anni di carriera, 10 album e dischi che hanno segnato la storia del rap italiano (Mr. Simpatia, Tradimento, Caos), Fabri Fibra è considerato il pioniere che ha trasformato il rap in nuovo cantautorato italiano, capace di dominare classifiche e raccontare la realtà sociale del Paese.

Nel 2024 Fibra è stato protagonista anche della serie Netflix “Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia”, come giudice insieme a Geolier e Rose Villain. La seconda stagione è già disponibile in oltre 190 paesi.

Biglietti e informazioni

Gli ultimi biglietti per il concerto del 5 settembre a Napoli sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

Info: friendsandpartners.it

Venerdì 5 settembre 2025

Ex Base Nato di Bagnoli, Napoli – Viale della Liberazione 1

⏰ Ore 21:00

Sito ufficiale: fabrifibra.it

Social: Facebook | Instagram | YouTube