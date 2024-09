Fabio Mercuri “Travolti da un insolito destino (come si fa?)” dal 27 settembre

Sarà in radio da venerdì 27 settembre “Travolti da un insolito destino (come si fa?)” il nuovo singolo del cantautore Fabio Mercuri.

Come racconta Fabio Mercuri: “Travolti da un insolito destino racconta una piccola storia costruita giorno dopo giorno, scelta dopo scelta. Una storia che può essere quella di ognuno di noi con le sue variabili infinite e le sue complessità. Sarebbe stupendo conservare solo i ricordi belli e tenere così per noi solo l’incanto, ma come si fa?”. Il singolo è accompagnato da un videoclip diretto dal regista Lorenzo Bassano in cui due vite, accomunate e travolte dalla passione per lo spazio, sembra che riescano a realizzare il loro sogno di incontrarsi su uno stesso pianeta in un tempo e spazio immaginario. Il brano “Travolti da un insolito destino (come si fa?)” anticipa l’uscita del prossimo disco del cantautore che racchiuderà anche i precedenti singoli e uscirà nel 2025.

Biografia

La storia musicale di Fabio Mercuri parte dalla Puglia per poi approdare a Milano dopo un periodo romano in cui crea il collettivo di sperimentazione musicale Banlieue (attivo per tre anni) e comincia ad arricchire la sua formazione musicale soprattutto grazie alle innumerevoli collaborazioni in cui è coinvolto. Nel 2002 a Milano collabora alla realizzazione di musica estemporanea per colonne sonore e partecipa alla realizzazione di performance teatrali. Come chitarrista collabora con Francesco Tricarico, Mauro Ermanno Giovanardi e tanti altri artisti sia in studio che nei live. Nel marzo del 2009 pubblica il primo album “Di tutto quello che c’è” (Novunque) e nel 2012 l’ep “La voce della tartaruga” (GraceOrange). Entrambi i progetti vengono accompagnati da lunghi tour per tutta Italia, presentati con un set molto particolare: Fabio Mercuri è infatti un one man band che viaggia con una serie di strumenti – a volte insoliti – e la sua fedele loop station. Nel 2016 pubblica per Adesiva discografica il disco “Progetti per il futuro”. Nel settembre 2024 pubblica il singolo “Travolti da un insolito destino (come si fa?).

https://www.instagram.com/mercurimusic?igsh=Z3RkNmF4MHMwMDB2