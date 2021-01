FABIO ACCARDI

Breathe

Mordente Records

2020



Fra atmosfere sognanti, carezzevoli e un mood talvolta più energico e incisivo, eccodi, nuovo episodio discografico dell’intraprendente batterista e compositore pugliese, qui accompagnato da quattro formidabili sodali come(sax soprano e sax alto),(pianoforte),(chitarra) e(contrabbasso). Sette i brani che compongono la tracklist, tutti figli della feracità di Accardi, eccezion fatta per Daydreaming (). Let the Earth Breathe è un brano etereo, dai tratti melanconici e onirici. L’elocuzione di Filippini è pacata, impreziosita da una sopraffina musicalità e da una illuminante cantabilità. Poeti cesella un discorso improvvisativo dall’alta intensità espressiva, a sprazzi serrato, torrenziale. Il climax di Lullaby for a Little Angel è toccante. Qui il pianista sviscera un eloquio rassicurante, distensivo, che emana calore, adornato da fascinose inflessioni bluesy, sostenuto dal sobrio comping tessuto dal tandem Vendola-Accardi. Giorgio Vendola dà vita a un solo icastico, ma pregno di verve emozionale e nerbo comunicativo. In A Talk with God, Partipilo (all’alto) partorisce un’improvvisazione ricca, estremamente fluida, guizzante, timbricamente cangiante. Breathe è un album godibile, concepito, suonato e interpretato con buongusto, dal quale affiorano feeling, sensibilità, spiritualità e una spiccata personalità da parte del leader, in primis, ma al contempo dei suoi quattro eccezionali compagni di viaggio.

Genere: Contemporary Jazz

Musicisti:

Gaetano Partipilo, soprano sax and alto sax

Claudio Filippini, piano

Francesco Poeti, guitar

Giorgio Vendola, double bass

Fabio Accardi, drums

Tracklist:

01. Let the Earth Breathe

02. Bene Mi Fa

03. Lullaby for a Little Angel

04. A Talk with God

05. Daydreaming

06. Oxygen

07. Once Upon a Time