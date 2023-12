EXTRASISTOLI: “Non vedo l’ora di dimenticarti per sempre” è il nuovo singolo

Fuori da mercoledì 6 dicembre 2023 il nuovo singolo di Antonio Petruzziello, in arte Extrasistoli. Sul finire di un anno già molto ricco di musica, che ha visto la pubblicazione di ben due EP (“Pop & Ultraslim” e “Into the wild”) il cantautore romano rilascia finalmente su tutte le piattaforme digitali anche “Non vedo l’ora di dimenticarti per sempre”, singolo realizzato con la collaborazione del produttore Treccio e già presentato in occasione delle audizioni per Sanremo Giovani, arrivando in semifinale.

“Sono passati più o meno 2 anni da quando Treccio (il mio produttore) mi ha fatto ascoltare il provino di questo brano. ‘È solo un esercizio di scrittura’ mi ha detto. Eppure io me ne innamorai al primo ascolto, nonostante non capii subito che avrei dovuto opzionarlo per farlo diventare un brano mio. Così, con il passare del tempo, l’abbiamo accantonato e ci siamo concentrati su tutt’altro. Quest’estate poi, facendolo ascoltare ai vari addetti ai lavori che orbitano attorno al nostro progetto, ci siamo convinti che, con le necessarie modifiche apportate insieme, era il pezzo giusto da presentare a Sanremo Giovani. E abbiamo avuto ragione, in parte. Dico in parte, perché il nostro percorso si è fermato alle semifinali, alle audizioni aperte ai 49 artisti ammessi, su 564 proposte, ma è stata comunque una grandissima soddisfazione e una bellissima esperienza. E adesso, avendo fatto leggermente più rumore del solito per due emergenti come noi, abbiamo deciso di farlo uscire e regalarlo a chiunque avrà voglia di ascoltarlo, cantarlo o urlarlo con noi, perché questo è un brano che si urla, l’ho scoperto solo una volta che l’ho dovuto registrare per davvero. Quindi grazie Sanremo Giovani, chissà per quanto altro tempo lo avremmo tenuto nel cassetto altrimenti!”

Scopri il brano su Spotify

Autori: Davide Zaninotto, Antonio Petruzziello

Prodotto da: Treccio

Mix e Master: Matteo Gabbianelli

BIO:

Antonio Petruzziello, in arte Extrasistoli, è un cantautore romano classe ’96. Il suo percorso musicale inizia nel 2013 come autore, compositore, chitarrista e frontman delle canzoni degli ES-K, band con la quale calca palchi di contest e rassegne musicali importanti come l’Eutropia Festival, ed Emergenza Festival. Nel 2022, pubblica i primi singoli con l’alias Extrasistoli, “M’ero scordato”, “In silenzio” e “Scaldaminestra”. L’11 Gennaio, esce “Il nostro turno” (inserito nella playlist editoriale “Scuola indie” di Spotify), ultimo estratto dal primo EP “Pop & Ultraslim”. Nel maggio 2023 esce “Into the wild”, un nuovo EP che presenta al pubblico le sue canzoni sotto un’altra veste, registrandole immerso nella natura per ritrovarne la vera identità e regalando a chi le ascolta anche la visione di tramonti mozzafiato grazie ai videoclip che accompagnano i brani. Soltanto un mese dopo torna a far parlare di sè con il singolo “Cilecca (Aurora scusa)” aiutato da una forte campagna di marketing realizzata da alcuni fan, che lo fanno finire in prima pagina sul quotidiano Leggo e attira l’attenzione di tante altre testate nazionali e non, fra cui l’Ansa, che dedica un intero articolo al brano. Il 27 Ottobre 2023, la Rai pubblica sul suo sito ufficiale l’elenco dei 49 artisti ammessi alle audizioni per Sanremo Giovani. Fra i tantissimi nomi già noti ai più, spunta per la prima volta quello di Extrasistoli con il brano “Non vedo l’ora di dimenticarti per sempre”.

Instagram

TikTok