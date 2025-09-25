“Eventi in Jazz” dal 4 ottobre al 22 novembre a Busto Arsizio e Castellanza (Va)

di
Orlando Battipaglia
-
eventi in jazz

Eventi in Jazz 2025-2026

Fino al 22 novembre 2025, tra Busto Arsizio e Castellanza, torna Eventi in Jazz, la rassegna che porta sul palco grandi voci internazionali e protagonisti del jazz italiano.
Tra gli ospiti più attesi: Sergio Rubini, Ian Shaw, Sarah Jane Morris, Luigi Martinale, Patrizia Conte e Rossana Casale. Non mancheranno appuntamenti speciali, come il Memorial Franco Cerri, concerto dedicato al grande chitarrista scomparso quattro anni fa.

La rassegna è organizzata nel Varesotto dall’associazione VCO con la direzione artistica di Mario Caccia.

Per l’evento inaugurale, l’attore e regista Sergio Rubini e il pianista Michele Fazio
porteranno in scena lo spettacolo “Sud” al Teatro Sociale di Busto Arsizio insieme al batterista Mimmo Campanale e al bassista Carlos Buschini.

Calendario degli eventi

Sabato 4 ottobre 2025 – Busto Arsizio (VA), Teatro Sociale, via D. Alighieri 20

  • Sud

    • Sergio Rubini (voce recitante)
    • Michele Fazio (pianoforte)
    • Mimmo Campanale (batteria)

    • Carlos Buschini (basso acustico)

Venerdì 10 ottobre 2025 – Busto Arsizio (VA), Teatro Sociale, via D. Alighieri 20

  • Ian Shaw Quartet

    • Ian Shaw (voce)
    • Alessandro Di Liberto (pianoforte)
    • Tommaso Scannapieco (contrabbasso)

    • Enzo Zirilli (batteria e percussioni)

  • Sarah Jane Morris Duo

    • Sarah Jane Morris (voce)

    • Elia Garutti (chitarra)

Venerdì 17 ottobre 2025 – Busto Arsizio (VA), Teatro Sociale, via D. Alighieri 20

  • Memorial Franco Cerri
    Con Gianni Cazzola, Luciano Zadro, Lorenzo Cominoli, Davide Facchini, Riccardo Fioravanti,
    Sandro Gibellini, Alberto Gurrisi, Roberto Paglieri, Alessandro Usai e altri ospiti.

Venerdì 14 novembre 2025 – Castellanza (VA), Cinema Teatro Dante, via Dante 5

  • Luigi Martinale Quartet & Orchestra da Camera del Conservatorio Ghedini di Cuneo

    • Luigi Martinale (pianoforte)
    • Yuri Goloubev (contrabbasso)
    • Stefano Cocco Cantini (sax tenore e soprano)
    • Zaza Desiderio (batteria)

    • Orchestra da Camera del Conservatorio Ghedini di Cuneo

Sabato 22 novembre 2025 – Castellanza (VA), Cinema Teatro Dante, via Dante 5

  • Patrizia Conte Quartet

    • Patrizia Conte (voce)
    • Fabrizio Bernasconi (pianoforte)
    • Alessio Pacifico (batteria)

    • Lele Garro (contrabbasso)

Sabato 9 gennaio 2026 – Busto Arsizio (VA), Teatro Sociale, via D. Alighieri 20
(Spin-off di Eventi in Jazz)

  • Rossana Casale Quintet

    • Rossana Casale (voce)
    • Carlo Atti (sax tenore)
    • Luigi Bonafede (pianoforte)
    • Alessandro Maiorino (contrabbasso)

    • Enzo Zirilli (batteria)

ℹ️ Informazioni utili

  • Orario concerti: ore 21
  • Ingresso: 12 € (intero) – 10 € (ridotto 20-26 anni) – gratuito per gli under 20 (prenotazione via mail)
  • Abbonamento 5 concerti: 48 €
  • Ingresso libero con donazione: solo per alcuni eventi speciali
  • Prevendite online: www.vivaticket.com
  • Info e prenotazioni: management@abeatrecords.com – tel. 347 8906468

  • Social: