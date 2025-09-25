“Eventi in Jazz” dal 4 ottobre al 22 novembre a Busto Arsizio e Castellanza (Va)

Eventi in Jazz 2025-2026
Fino al 22 novembre 2025, tra Busto Arsizio e Castellanza, torna Eventi in Jazz, la rassegna che porta sul palco grandi voci internazionali e protagonisti del jazz italiano.
Tra gli ospiti più attesi: Sergio Rubini, Ian Shaw, Sarah Jane Morris, Luigi Martinale, Patrizia Conte e Rossana Casale. Non mancheranno appuntamenti speciali, come il Memorial Franco Cerri, concerto dedicato al grande chitarrista scomparso quattro anni fa.
La rassegna è organizzata nel Varesotto dall’associazione VCO con la direzione artistica di Mario Caccia.
Per l’evento inaugurale, l’attore e regista Sergio Rubini e il pianista Michele Fazio
porteranno in scena lo spettacolo “Sud” al Teatro Sociale di Busto Arsizio insieme al batterista Mimmo Campanale e al bassista Carlos Buschini.
Calendario degli eventi
Sabato 4 ottobre 2025 – Busto Arsizio (VA), Teatro Sociale, via D. Alighieri 20
-
Sud
- Sergio Rubini (voce recitante)
- Michele Fazio (pianoforte)
- Mimmo Campanale (batteria)
-
Carlos Buschini (basso acustico)
Venerdì 10 ottobre 2025 – Busto Arsizio (VA), Teatro Sociale, via D. Alighieri 20
-
Ian Shaw Quartet
- Ian Shaw (voce)
- Alessandro Di Liberto (pianoforte)
- Tommaso Scannapieco (contrabbasso)
-
Enzo Zirilli (batteria e percussioni)
-
Sarah Jane Morris Duo
- Sarah Jane Morris (voce)
-
Elia Garutti (chitarra)
Venerdì 17 ottobre 2025 – Busto Arsizio (VA), Teatro Sociale, via D. Alighieri 20
-
Memorial Franco Cerri
Con Gianni Cazzola, Luciano Zadro, Lorenzo Cominoli, Davide Facchini, Riccardo Fioravanti,
Sandro Gibellini, Alberto Gurrisi, Roberto Paglieri, Alessandro Usai e altri ospiti.
Venerdì 14 novembre 2025 – Castellanza (VA), Cinema Teatro Dante, via Dante 5
-
Luigi Martinale Quartet & Orchestra da Camera del Conservatorio Ghedini di Cuneo
- Luigi Martinale (pianoforte)
- Yuri Goloubev (contrabbasso)
- Stefano Cocco Cantini (sax tenore e soprano)
- Zaza Desiderio (batteria)
-
Orchestra da Camera del Conservatorio Ghedini di Cuneo
Sabato 22 novembre 2025 – Castellanza (VA), Cinema Teatro Dante, via Dante 5
-
Patrizia Conte Quartet
- Patrizia Conte (voce)
- Fabrizio Bernasconi (pianoforte)
- Alessio Pacifico (batteria)
-
Lele Garro (contrabbasso)
Sabato 9 gennaio 2026 – Busto Arsizio (VA), Teatro Sociale, via D. Alighieri 20
(Spin-off di Eventi in Jazz)
-
Rossana Casale Quintet
- Rossana Casale (voce)
- Carlo Atti (sax tenore)
- Luigi Bonafede (pianoforte)
- Alessandro Maiorino (contrabbasso)
-
Enzo Zirilli (batteria)
ℹ️ Informazioni utili
- Orario concerti: ore 21
- Ingresso: 12 € (intero) – 10 € (ridotto 20-26 anni) – gratuito per gli under 20 (prenotazione via mail)
- Abbonamento 5 concerti: 48 €
- Ingresso libero con donazione: solo per alcuni eventi speciali
- Prevendite online: www.vivaticket.com
- Info e prenotazioni: management@abeatrecords.com – tel. 347 8906468
-
Social:
- Facebook: Eventi in Jazz
-
Instagram: Eventi in Jazz