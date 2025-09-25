“Eventi in Jazz” dal 4 ottobre al 22 novembre a Busto Arsizio e Castellanza (Va)

Eventi in Jazz 2025-2026

Fino al 22 novembre 2025, tra Busto Arsizio e Castellanza, torna Eventi in Jazz, la rassegna che porta sul palco grandi voci internazionali e protagonisti del jazz italiano.

Tra gli ospiti più attesi: Sergio Rubini, Ian Shaw, Sarah Jane Morris, Luigi Martinale, Patrizia Conte e Rossana Casale. Non mancheranno appuntamenti speciali, come il Memorial Franco Cerri, concerto dedicato al grande chitarrista scomparso quattro anni fa.

La rassegna è organizzata nel Varesotto dall’associazione VCO con la direzione artistica di Mario Caccia.

Per l’evento inaugurale, l’attore e regista Sergio Rubini e il pianista Michele Fazio

porteranno in scena lo spettacolo “Sud” al Teatro Sociale di Busto Arsizio insieme al batterista Mimmo Campanale e al bassista Carlos Buschini.

Calendario degli eventi

Sabato 4 ottobre 2025 – Busto Arsizio (VA), Teatro Sociale, via D. Alighieri 20

Sud Sergio Rubini (voce recitante) Michele Fazio (pianoforte) Mimmo Campanale (batteria) Carlos Buschini (basso acustico)



Venerdì 10 ottobre 2025 – Busto Arsizio (VA), Teatro Sociale, via D. Alighieri 20

Ian Shaw Quartet Ian Shaw (voce) Alessandro Di Liberto (pianoforte) Tommaso Scannapieco (contrabbasso) Enzo Zirilli (batteria e percussioni)

Sarah Jane Morris Duo Sarah Jane Morris (voce) Elia Garutti (chitarra)



Venerdì 17 ottobre 2025 – Busto Arsizio (VA), Teatro Sociale, via D. Alighieri 20

Memorial Franco Cerri

Con Gianni Cazzola, Luciano Zadro, Lorenzo Cominoli, Davide Facchini, Riccardo Fioravanti,

Sandro Gibellini, Alberto Gurrisi, Roberto Paglieri, Alessandro Usai e altri ospiti.

Venerdì 14 novembre 2025 – Castellanza (VA), Cinema Teatro Dante, via Dante 5

Luigi Martinale Quartet & Orchestra da Camera del Conservatorio Ghedini di Cuneo Luigi Martinale (pianoforte) Yuri Goloubev (contrabbasso) Stefano Cocco Cantini (sax tenore e soprano) Zaza Desiderio (batteria) Orchestra da Camera del Conservatorio Ghedini di Cuneo



Sabato 22 novembre 2025 – Castellanza (VA), Cinema Teatro Dante, via Dante 5

Patrizia Conte Quartet Patrizia Conte (voce) Fabrizio Bernasconi (pianoforte) Alessio Pacifico (batteria) Lele Garro (contrabbasso)



Sabato 9 gennaio 2026 – Busto Arsizio (VA), Teatro Sociale, via D. Alighieri 20

(Spin-off di Eventi in Jazz)

Rossana Casale Quintet Rossana Casale (voce) Carlo Atti (sax tenore) Luigi Bonafede (pianoforte) Alessandro Maiorino (contrabbasso) Enzo Zirilli (batteria)



