Evans Robson Quartet pubblica il nuovo singolo: Clarion Call

I celebri sassofonisti jazz australiani Sandy Evans e Andrew Robson (quartetto Evans Robson) proseguono il percorso verso l’uscita del loro attesissimo album d’esordio Zenith, annunciando il secondo singolo, “Clarion Call”.

Sostenuti dalla magistrale sezione ritmica formata da Brett Hirst (basso) e Hamish Stuart (batteria), Evans e Robson danno vita a un progetto che mette in risalto interazione ad alta energia, improvvisazione audace e una profonda connessione musicale.

Composto da Andrew Robson, Clarion Call è un omaggio luminoso e celebrativo al leggendario ensemble jazz australiano Clarion Fracture Zone – una band fondamentale per la formazione artistica di entrambi i musicisti, che proprio negli anni ’90 si sono avvicinati grazie a essa.

“Ricordo che Andrew veniva da Canberra per ascoltarci suonare allo Strawberry Hills Hotel, che allora era un vero epicentro del jazz moderno a Sydney”, racconta Sandy Evans. “Era bello vedere il suo entusiasmo allora, ma è ancora più speciale trovarci oggi, anni dopo, a suonare insieme.”

Con le sue linee di fiati liriche, in costante dialogo, e una carica ritmica contagiosa, Clarion Call incarna lo spirito del quartetto Evans Robson: innovazione gioiosa e interplay raffinato.

Il brano si apre con un energico scambio tra sassofono tenore e contralto, creando un’atmosfera luminosa che si sviluppa in due assoli fluidi ed espressivi. Il virtuosismo dei due musicisti è evidente ma mai invasivo, lasciando spazio alla melodia e al groove.

Nella sezione finale, i due sassofonisti si intrecciano nuovamente in un contrappunto dinamico, sostenuti dal groove solido e trascinante di Hamish Stuart e Brett Hirst.

Dopo il successo di For Archie, un sentito tributo ad Archie Roach, Clarion Call amplia ulteriormente il ventaglio emotivo e la ricchezza musicale che caratterizzano Zenith.

Tour in Australia – Luglio e Agosto 2025

L’Evans Robson Quartet sarà in tour a luglio, portando le sue straordinarie performance dal vivo in diverse città australiane.

Date del tour:

Venerdì 4 luglio – High Country Theatre, Armidale

Sabato 5 luglio – Wauchope Arts Hall, Wauchope

Domenica 6 luglio – Lismore Jazz Club, Lismore

Giovedì 17 luglio – Johnston Street Jazz, Annandale

Venerdì 18 luglio – Brisbane Jazz Club, Brisbane

Sabato 19 luglio – Fillmores, Kiama

Domenica 20 luglio – Concerto in casa, Mittagong

Martedì 22 luglio – NIMA, Newcastle

Sabato 9 agosto – Live at the Village, Springwood

Mercoledì 5 novembre – Geoff’s Jazz @ Smith’s Alternative, Canberra