Europe in concerto a Napoli l’11 settembre 2025 all’Arena Flegrea per il Noisy Naples Fest

Europe in Italia nel 2025! I leggendari pionieri dell’hard rock svedese si esibiranno giovedì 11 settembre 2025 all’Arena Flegrea di Napoli per l’ottava edizione del Noisy Naples Fest. Una tappa imperdibile del nuovo tour europeo, prodotta da Barley Arts, Veragency e Noisy Naples Fest.

Dove: Arena Flegrea, Viale J.F. Kennedy 54, Napoli

Quando: Giovedì 11 settembre 2025, ore 21:00

️ Biglietti: In vendita da mercoledì 26 marzo ore 12:00 su Etes e nei punti vendita autorizzati

Info: 081.5628040

Europe in concerto a Napoli: un evento rock da non perdere!

Con oltre 40 anni di carriera, 11 album in studio e oltre 20 milioni di dischi venduti, gli Europe sono una delle band rock più amate e longeve del panorama internazionale. Il pubblico partenopeo potrà assistere all’unica data in Campania della loro nuova tournée, che li porterà sui palchi di tutta Europa e Sud America nel 2025.

✨ Sul palco saliranno Joey Tempest, John Norum, Mic Michaeli, John Leven e Ian Haugland, pronti a far vibrare l’Arena Flegrea con i loro più grandi successi, tra cui l’intramontabile “The Final Countdown”, brano simbolo del rock anni ’80 che ha superato un miliardo di visualizzazioni su YouTube.

Un 2025 da ricordare per gli Europe

Dopo il tour mondiale del 2022 insieme a Whitesnake e Foreigner, e il 40° anniversario celebrato nel 2023 con il tour europeo culminato al London Palladium, gli Europe tornano in Italia più carichi che mai. Nel 2025, la band si esibirà in Sud America e parteciperà ai più importanti festival europei, con partenza dal Kopervik Festival in Norvegia il 24 maggio.

Europe al Noisy Naples Fest 2025

Il concerto degli Europe si inserisce nel ricco programma del Noisy Naples Fest 2025, che già vede in lineup artisti di fama internazionale come:

Massive Attack – 22 giugno

Thirty Seconds To Mars – 6 luglio

Eduardo De Crescenzo – 9 luglio

Afterhours – 23 luglio

Europe – 11 settembre

Siti ufficiali:

Europe – Sito ufficiale

Noisy Naples Fest

Veragency

Contatti utili:

Veragency: 335 5235134