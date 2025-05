Eugenio Renzetti rende omaggio a Federico Sanguineti il 30 maggio alla Casa del Jazz

Venerdì 30 maggio, ore 21, Eugenio Renzetti “Group Zero” in concerto alla Casa del Jazz di Roma, rende omaggio alla memoria di Federico Sanguineti.

Il trombonista Eugenio Renzetti presenta a Roma il progetto K/024, ispirato alle opere del celebre scrittore Franz Kafka con l’ensemble Group Zero, formato da alcuni dei più importanti musicisti della scena jazzistica italiana, che con radici eterogenee e ambizioni comuni, sono capaci di immergersi, senza pregiudizio, in una proposta musicale originale, in equilibrio tra jazz contemporaneo, rock e musica d’avanguardia. Al progetto, pubblicato anche a ottobre in digitale e cd dall’etichetta Filibusta Records, partecipò come voce narrante anche Federico Sanguineti, filologo e intellettuale recentemente scomparso, nonché figlio del celebre Edoardo poeta, scrittore, parlamentare e appassionato di jazz.

Le composizioni del leader del gruppo prendono vita da emozioni e sensazioni generate dalla lettura, in molti casi rilettura, di alcuni indiscussi capolavori quali “Amerika”, “La metamorfosi”, “Il processo”, “Il castello”, celebri racconti e i vari epistolari; ma è in Lettera al padre che il viaggio proposto trova certamente il suo centro emotivo, considerando sia il rapporto dello scrittore con la figura paterna sia il rapporto padre – figlio inteso come archetipo della relazione. La partecipazione, seppur virtuale, dell’amico Federico Sanguineti arricchisce la trama musicale con variazioni, vocali, su frammenti di testi kafkiani. La scaletta è coronata da una poesia che il Sanguineti dedicò al padre Edoardo per i dieci anni dalla sua scomparsa.

L’ensemble Group Zero è composto da Eugenio Renzetti al trombone, Piero Bittolo Bon al sax tenore e alto, Roberto Bottalico al sax tenore, Francesco Fratini alla tromba, Andrea Saffirio al pianoforte e synth, Pietro Ciancaglini al contrabbasso e basso elettrico, Riccardo Gambatesa alla batteria, Pietro Pompei al vibrafono e, infine, la voce virtuale di Federico Sanguineti.

Dopo Camminare Domandando, uscito nel 2023, K/024 è il secondo lavoro da leader di Eugenio Renzetti. Classe ’92, trombonista e compositore di origini romane e residente in sabina da molti anni, divide la sua vita tra il jazz e la musica contemporanea. Dopo aver conseguito il diploma di secondo livello in trombone jazz presso il conservatorio Santa Cecilia di Roma, Eugenio inizia fin dal 2015 a collaborare con diversi gruppi e formazioni. Attualmente è iscritto al biennio di composizione jazz presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, studia contrappunto e composizione, ed è membro stabile del PMCE – Parco della Musica Contemporanea Ensemble. Eugenio è un assiduo lettore di libri e scrittore per passione, elementi che lo hanno poi condotto verso l’ideazione di K/024.

Casa del Jazz

Viale di Porta Ardeatina, 55

Biglietto unico: 15 euro

Formazione

Eugenio Renzetti, trombone e composizioni

Piero Bittolo Bon, sax tenore e alto

Roberto Bottalico, sax tenore

Francesco Fratini, tromba

Andrea Saffirio, pianoforte e synth

Pietro Ciancaglini, contrabbasso e basso elettrico

Riccardo Gambatesa, batteria

Pietro Pompei, vibrafono

Federico Sanguineti, voce virtuale