EUGENIO FINARDI TOUR – dal 1 novembre al 9 aprile 2025

EUGENIO FINARDI celebra il suo straordinario percorso artistico con una nuova serie di appuntamenti live in tutta Italia per raccontare la propria storia in modo autentico, libero e profondo.

Il percorso si svolge in tre fasi: quella più intima e nuda, quella teatrale e narrativa, e quella più energica e rock.

VOCE UMANA – La parola al centro.

La prima tappa di questo percorso è VOCE UMANA, lo spettacolo teatrale in cui protagoniste sono la parola, la riflessione e la memoria viva.

Sul palco, accanto a Eugenio, Giuvazza, che accompagna lo spettacolo con sonorizzazioni e suggestioni evocative.

TUTTO ’75–’25 – L’anima rock.

La fase più elettrica e viscerale, quella rock, presenta Eugenio Finardi con la sua band in continuo dialogo tra passato e presente.

La band che lo accompagna è composta da:

Giuvazza Maggiore (chitarre);

(chitarre); Claudio Arfinengo (batteria);

(batteria); Maximilian Agostini (tastiere).

Verranno proposti i brani del suo ultimo album “TUTTO”, accanto ai classici che hanno segnato la carriera di Finardi.

TUTTO ’75–’25 ACOUSTIC DUO – L’essenza della canzone.

Infine, TUTTO ’75–’25 ACOUSTIC DUO rappresenta la forma più essenziale e intima del percorso con solo Eugenio Finardi e Giuvazza Maggiore, voce e chitarra, sul palco per rileggere in chiave acustica i brani che hanno segnato mezzo secolo di musica.

Di seguito le prime date confermate, aggiornamenti sui canali ufficiali dell’artista (Eugenio Finardi) :

Voce Umana

1 novembre – Teatro Massimo – Cagliari

19 novembre – Teatro Serassi – Villa D’Almè (Bergamo)

29 novembre – Teatro Vivaldi – Jesolo (Venezia)

14 febbraio – Teatro Don Bosco – Potenza

20 febbraio – Teatro Dario Fo – Camponogara (Venezia)

27 marzo – Teatro Salieri – Legnago (Verona)

8 aprile – Teatro di Fiesole – Firenze

11 aprile – Teatro Super – Valdagno (Vicenza)

13 aprile – Teatro Manzoni – Milano

Tutto ‘75-‘25

28 novembre – Teatro Silvio Pellico – Trecate (Novara)

19 dicembre – Teatro Cilea – Reggio Calabria

21 dicembre – Auditorium Palacultura – Messina

22 dicembre – Teatro Golden – Palermo

21 febbraio – Teatro Comunale – Lonigo (Vicenza)

2 marzo – Teatro Olimpico – Roma

9 aprile – Teatro Duse – Bologna

Tutto ’75-’25 Acoustic Duo

20 ottobre – Teatro Cavour – Imperia

7 novembre – Teatro Socjale – Piangipane (Ravenna)

