EUGENIO FINARDI TOUR – dal 1 novembre al 9 aprile 2025

EUGENIO FINARDI celebra il suo straordinario percorso artistico con una nuova serie di appuntamenti live in tutta Italia per raccontare la propria storia in modo autentico, libero e profondo.
Il percorso si svolge in tre fasi: quella più intima e nuda, quella teatrale e narrativa, e quella più energica e rock.
VOCE UMANA – La parola al centro.
La prima tappa di questo percorso è VOCE UMANA, lo spettacolo teatrale in cui protagoniste sono la parola, la riflessione e la memoria viva.
Sul palco, accanto a Eugenio, Giuvazza, che accompagna lo spettacolo con sonorizzazioni e suggestioni evocative.
TUTTO ’75–’25 – L’anima rock.
La fase più elettrica e viscerale, quella rock, presenta Eugenio Finardi con la sua band in continuo dialogo tra passato e presente.
La band che lo accompagna è composta da:
- Giuvazza Maggiore (chitarre);
- Claudio Arfinengo (batteria);
- Maximilian Agostini (tastiere).
Verranno proposti i brani del suo ultimo album “TUTTO”, accanto ai classici che hanno segnato la carriera di Finardi.
TUTTO ’75–’25 ACOUSTIC DUO – L’essenza della canzone.
Infine, TUTTO ’75–’25 ACOUSTIC DUO rappresenta la forma più essenziale e intima del percorso con solo Eugenio Finardi e Giuvazza Maggiore, voce e chitarra, sul palco per rileggere in chiave acustica i brani che hanno segnato mezzo secolo di musica.
I biglietti sono in prevendita al link: https://linktr.ee/EugenioFinardi_TOUR.
Di seguito le prime date confermate, aggiornamenti sui canali ufficiali dell’artista (Eugenio Finardi) :
Voce Umana
1 novembre – Teatro Massimo – Cagliari
19 novembre – Teatro Serassi – Villa D’Almè (Bergamo)
29 novembre – Teatro Vivaldi – Jesolo (Venezia)
14 febbraio – Teatro Don Bosco – Potenza
20 febbraio – Teatro Dario Fo – Camponogara (Venezia)
27 marzo – Teatro Salieri – Legnago (Verona)
8 aprile – Teatro di Fiesole – Firenze
11 aprile – Teatro Super – Valdagno (Vicenza)
13 aprile – Teatro Manzoni – Milano
Tutto ‘75-‘25
28 novembre – Teatro Silvio Pellico – Trecate (Novara)
19 dicembre – Teatro Cilea – Reggio Calabria
21 dicembre – Auditorium Palacultura – Messina
22 dicembre – Teatro Golden – Palermo
21 febbraio – Teatro Comunale – Lonigo (Vicenza)
2 marzo – Teatro Olimpico – Roma
9 aprile – Teatro Duse – Bologna
Tutto ’75-’25 Acoustic Duo
20 ottobre – Teatro Cavour – Imperia
7 novembre – Teatro Socjale – Piangipane (Ravenna)
Ascolta Le ragazze di Osaka