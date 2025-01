Eugenio Bennato presenta “Musica dal Mondo”, il suo nuovo album

Venerdì 24 gennaio 2025, alle ore 20:25, il Teatro Trianon Viviani di Napoli ospiterà Eugenio Bennato per la presentazione del suo nuovo album, “Musica dal Mondo”.

Con Taranta Power, Bennato ha rivoluzionato la musica tradizionale del Sud Italia, proiettandola verso un pubblico internazionale. A quasi cinquant’anni di carriera, l’artista continua a essere un punto di riferimento, grazie alla modernità delle sue sonorità e alla profondità dei suoi testi, che affrontano tematiche centrali del nostro tempo: migrazioni, rispetto delle diversità, solidarietà, e i rischi della globalizzazione e del capitalismo estremo.

Il viaggio musicale di Bennato nasce dal “pensiero meridiano” e dall’incontro con culture e storie diverse. Da questo patrimonio ha tratto una narrazione personale fatta di ritmi e parole, mantenendo sempre una coerenza artistica e ideale.

“Negli anni Settanta – racconta l’artista – ho fondato la Nuova Compagnia di Canto Popolare, ispirandomi agli sconosciuti cantori del Sud. Da lì siamo partiti per portare queste musiche nel mondo. Poi sono arrivati i briganti, i migranti del Mediterraneo, e infine Taranta Power, che ha segnato l’ingresso della musica etnica italiana nella World Music. Musica dal Mondo rappresenta tutto questo: un racconto di idee e ideali, trasformati in suoni senza confini. La musica può ancora opporsi alla logica del profitto, promuovendo la bellezza e il contatto umano”.

Tra i suoi album più importanti ricordiamo: Brigante se more (1980), Taranta Power (1998), Che il Mediterraneo sia (2002), Sponda sud (2007), Questione meridionale (2011), Canzoni di Contrabbando (2016) e Da che Sud è Sud (2017).

Negli ultimi anni, Bennato ha portato la sua musica in tutto il mondo: dalle grandi capitali arabo-africane (Tunisi, Rabat, Il Cairo, Algeri) agli Stati Uniti e persino in India. Ha inoltre suonato al Parlamento Europeo in occasione della giornata dei diritti umani e realizzato la colonna sonora del docufilm su Massimo Troisi per Raiuno.

Con la sua band, Bennato continua a stupire e coinvolgere il pubblico:

Eugenio Bennato: voce, chitarra classica, mandola, chitarra battente

Ezio Lambiase: chitarra classica ed elettrica

Mujura: chitarra acustica, basso, voce

Sonia Totaro: voce, danza, cassa elettronica, percussioni

