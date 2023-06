EUGENIA CANALE QUARTET

Risvegli

Barnum for Art

2023



Gli amanti del tango, in tutte le sue forme ed espressioni, sia esso ballo o piacere dell’ascolto, troveranno in questo disco “pane per i loro denti”.

Già, perché l’album Risvegli, dell’Eugenia Canale Quartet, gronda da (quasi) ogni sua nota dell’amore e della passione per questo genere musicale nato, tra la fine dell’ottocento ed il primo novecento, dall’importazione in Argentina del flamenco, proveniente dalla Spagna, che sarà poi radicalmente modificato e trasformato dalle evoluzioni locali. Il tango subirà quindi, nel corso degli anni, uno sviluppo proprio di musica e ballo a sfondo passionale e sarà successivamente, ancora una volta, contaminato dal jazz nordamericano nella forma di “Tango Nuevo”, la cui paternità è da attribuirsi al grande maestro Astor Piazzolla.

La giovane ma già affermata e stimatissima Eugenia Canale, pianista, compositrice e arrangiatrice, non nasconde quindi l’influenza, l’ispirazione e gli insegnamenti stilistici di Piazzolla e del suo “Tango Nuevo” che l’hanno guidata in questo suo lavoro di composizione ed arrangiamento di gran parte dei brani di Risvegli, tutti originali a sua firma.

Intestando però l’album all’intero “Quartet”, la Canale riconosce a quest’ultimo buona parte del merito dell’ottima riuscita del progetto; accanto al suo pianoforte troviamo infatti l’armonicista e fisarmonicista Max De Aloe, titolare di due strumenti “chiave” nella musica argentina, nella sezione ritmica sono presenti il bassista e contrabbassista Riccardo Fioravanti, altro nome che non necessita di presentazioni, e Marco Castiglioni, per molti anni primo batterista presso l’Orchestra della RAI di Milano, che vanta collaborazioni coi più grandi nomi della musica jazz internazionale; tre personaggi che assumono ed interpretano disinvoltamente il ruolo di coprotagonisti e solisti nei diversi brani dell’insieme.



Nelle composizioni della Canale si alternano diversi spunti espressivi e, conseguentemente, differenti sensazioni percepibili dall’ascoltatore, aspetti drammatici e passionali, propri dello spirito del tango, in Risvegli come in Luis, momenti riflessivi, onirici e introspettivi che ritroviamo, ad esempio, in Giorni Sospesi, strutture ritmiche dinamiche, come in Sunday Steps o in Under The Hezelnut Tree, o ancora momenti lirici come in Chiquinha.

Ci troviamo così, ancora una volta, al cospetto di un album caratterizzato da due storie parallele, l’una fatta di “contaminazioni”, che scaturiscono dal passato ma che sono state rilette, rielaborate e rimescolate con altre forme ritmiche ed armoniche nello spirito compositivo fresco ed originale di una giovane e brillante musicista, l’altra che racconta invece di “collaborazioni”, in quanto realizzato grazie all’apporto significativo di un “ensemble” di musicisti di grande spessore ed esperienza.

Da segnalare inoltre che sulla pagina dedicata a Risvegli sul sito dell’etichetta Barnum for Art, è disponibile un contenuto “extra” in omaggio, accessibile solo attraverso una password fornita assieme al CD. Da non perdere.

Genere: Contemporary Jazz, Tango Nuevo, World Music

Musicisti:

EUGENIA CANALE QUARTET

Max De Aloe, Chromatic Harmonica & Accordion

Eugenia Canale, Piano

Riccardo Fioravanti, Double Bass & Bass

Marco Castiglioni, Drums

Tracklist:

01. Risvegli (7.06)

02. Luis (5.08)

03. Giorni sospesi (6.36)

04. Sunday steps (6.58)

05. Under the hezelnut tree (6.11)

06. Gabbiani (5.39)

07. Chiquinha (6.51)

08. Cape (5.35)

09. Agua y limon (4.23)

