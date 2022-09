ETHNOS Festival Internazionale di Musica Etnica dal 9 settembre al 3 novembre in 5 comuni della costa vesuviana

ETHNOS Festival Internazionale di Musica Etnica

Direzione artistica Gigi Di Luca

XXVII edizione dal 9 settembre al 3 novembre 2022

Villa Vannucchi, Villa Bruno, Parco sul mare di Villa Favorita,

Villa delle Ginestre, Reggia di Portici, Villa del Parnaso

I suoni e le culture del mondo s’incontrano alla XXVII edizione di Ethnos. Il festival internazionale di musica etnica ideato e diretto da Gigi Di Luca in programma dal 9 settembre al 3 novembre 2022, in 5 comuni della costa vesuviana.

Nelle ville del miglio d’Oro e nei luoghi storici di San Giorgio a Cremano, Ercolano, Portici, Torre del greco e Torre Annunziata arriveranno artisti da varie parti del mondo per un dialogo tra la musica, danza, teatro e tradizioni.

Sul palco itinerante di Ethnos si alterneranno nell’arco di due mesi grandi nomi della world music, nuove proposte e musicisti provenienti da Cuba, Cina, Argentina, Capo Verde, Portogallo, Mozambico, Francia, Mali, oltre all’Italia. Tra i numerosi ospiti attesi quest’anno: l’icona della musica africana Oumou Sangaré, la cantante portoghese di origini capoverdiane Carmen Souza, l’acclamato polistrumentista e cantante di Tsingtao (Shandong) Wang Li, il trio franco-argentino Aguamadera, la nuova voce del folk europeo Maria Mazzotta.

Ad inaugurare l’edizione 2022 del festival, venerdì 9 settembre alle ore 20.30 a Villa Vannucchi (San Giorgio a Cremano), sarà il sestetto francese San Salvador. Un gruppo che fonde polifonie occitane e ritmo, canto e percussioni, usando incastri vocali, tamburi di diversa foggia e il battito delle mani.

Il giorno seguente, 10 settembre, la compositrice cubana Ana Carla Maza presenta un raffinato concerto per voce e violoncello a Villa del Parnaso (Torre Annunziata). Un mélange di jazz, musica classica, bossa nova e sonorità latinoamericane.

A chiudere il primo week end, l’11 settembre a Villa delle Ginestre (Torre del Greco), sarà Alessandro D’Alessandro, uno dei più talentuosi organettisti italiani, accompagnato in questa occasione dalla cantante Margherita Abita.

Oltre alla musica spazio anche alla danza e al teatro, con workshop e spettacoli. In scena le compagnie Movimento Danza di Gabriella Stazio e Tarantarte, l’attrice Cristina Donadio in “Appassionata“, reading teatrale-musicale con Mario Crispi (fiati etnici), Giovanni Seneca (chitarra classica e chitarra battente) e Francesco Savoretti (Percussioni), per la regia di Gigi Di Luca.

Spazio anche alle nuove generazioni e ai nuovi talenti con le finali delle tre categorie del contest Ethnos GenerAzioni: musica, danza e teatro.

Infine, si rinnova l’appuntamento con Ethnos per le Scuole che vede protagonisti di due appuntamenti alle Fonderie di Villa Bruno, Cafè Loti – ovvero Nando Citarella, Stefano Saletti e Pejman Tadayon – il 13 ottobre e Raiz & Radicanto il 3 novembre.

«Il programma della XXVII edizione di Ethnos come sempre non asseconda le mode, invitando il pubblico all’approfondimento, alla scoperta di artisti radicati nella contemporaneità come nella tradizione» – dichiara il direttore artistico, Gigi Di Luca. «Un festival educa, accompagna la crescita, propone novità, ed Ethnos dal 1995 resta fedele alla sua linea di progetto culturale innovativo, che ha saputo guardare al futuro come al passato preservando memorie. Grazie al costante lavoro sulla ricerca della qualità e sulla valorizzazione del territorio è arrivato il riconoscimento del Ministero della Cultura che ha inserito il festival nel fondo unico dello spettacolo 2022-2024».

“Anche per questa XXVII edizione – spiega il Sindaco Giorgio Zinno – San Giorgio a Cremano ospiterà ben cinque concerti, le tre finali del concorso Ethnos GenerAzioni, rivolto agli artisti under 35 provenienti da tutta Italia e il progetto dedicato alle scuole che chiuderà la rassegna il prossimo novembre. È la testimonianza di come la nostra città continui ad essere il punto di riferimento per questa rassegna, riconosciuta ormai universalmente come il festival della contaminazione culturale. Anche attraverso l’arte e la conoscenza delle tradizioni popolari, diffondiamo i valori di accoglienza e tolleranza e inclusione”.

Programmata e co-finanziata dalla Regione Campania attraverso Scabec e dal Ministero della Cultura, la XXVII edizione di Ethnos è organizzata da La Bazzarra con il contributo del Comune di San Giorgio a Cremano e della Banca di Credito Popolare e in collaborazione con i comuni di Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata, con la Fondazione Ente Ville Vesuviane e il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Ethnos è una manifestazione artistico-culturale ideata per promuovere la conoscenza delle “culture e arti del mondo”. Nata nel 1995 con l’intento di recuperare le tradizioni popolari dell’area vesuviana, nel corso ha allargato il suo raggio di azione, diventando uno dei maggiori appuntamenti dedicati alla world music in Italia.

Grazie alla programmazione di numerose attività tese all’incontro e alla comunione tra i popoli e i diversi linguaggi, Ethnos si propone di creare un ponte tra la memoria del passato e la visione del futuro, tra la tradizione e la contemporaneità dell’arte con uno sguardo attento alle problematiche delle migrazioni, delle integrazioni e del Mediterraneo.

IL PROGRAMMA DELLA XXVII EDIZIONE DI ETHNOS FESTIVAL

9 settembre

San Giorgio a Cremano, Villa Vannucchi ore 20.30

San Salvador

10 settembre

Torre Annunziata, Villa del Parnaso ore 20.30

Ana Carla Maza

11 settembre

Torre del Greco, Villa delle Ginestre ore 18.00

Alessandro d’Alessandro ospite Margherita Abita

16 settembre

Ercolano, Parco sul mare di Villa Favorita ore 20.30

Cristina Donadio in Appassionata – Reading teatrale musicale

Con Mario Crispi, Giovanni Seneca e Francesco Savoretti. Regia Gigi Di Luca

17 settembre

San Giorgio a Cremano, Fonderie di Villa Bruno ore 19.00 Wang Li

Villa Vannucchi ore 20.30 Ethnos Generazioni – finale categoria musica

Villa Vannucchi ore 22.30 Aguamadera

18 settembre

San Giorgio a Cremano, Fonderie di Villa Bruno ore 18.00

Ethnos Generazioni – finale categoria teatro

Villa Vannucchi Ore 20.30 Carmen Souza Trio

23 settembre

Reggia di Portici ore 20.30 Maria Mazzotta

24 settembre

San Giorgio a Cremano, Villa Vannucchi ore 20.30 Oumou Sangaré

2 Ottobre

San Giorgio a Cremano, Fonderie di Villa Bruno ore 18.00

Ethnos Generazioni – finale categoria danza

Ore 19.00 e ore 20.30 doppio spettacolo

Workshop e incontri sulla cultura popolare

Compagnia Movimento Danza e Compagnia Tarantarte

Ethnos per le Scuole

Fonderie di Villa Bruno ore 11.00, San Giorgio a Cremano

13 ottobre – Cafè Loti

3 novembre – Raiz & Radicanto

