Ethnos Festival 2025: dal 6 settembre al 3 ottobre la XXX edizione della world music ai piedi del Vesuvio

Ethnos Festival 2025 celebra la sua XXX edizione dal 6 settembre al 3 ottobre, confermandosi tra i principali appuntamenti italiani dedicati alla world music. Ideato e diretto da Gigi Di Luca, il festival propone una formula itinerante che toccherà otto comuni del Vesuviano – Napoli, San Giorgio a Cremano, Ercolano, Portici, Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Boscotrecase e Boscoreale – con un cartellone che abbraccia musica, danza, cinema, incontri e workshop.

Artisti da 18 paesi: dal Congo all’Estonia, dall’Iran al Brasile, dalla Palestina alla Grecia, fino alla tradizione mediterranea e napoletana, Ethnos racconta culture e linguaggi diversi, costruendo un ponte tra passato e contemporaneità.

Eventi inaugurali a San Giorgio a Cremano

6 settembre – Villa Bruno (21:30): Ndima (pigmei Aka, Congo) | Apertura con l’incontro “30 anni di Ethnos” con Gigi Di Luca (19:30) e dj set Sangennarobar con Dario Cervo.

7 settembre: workshop sul canto polifonico dei pigmei Aka (ore 17), conferenza dell’etnologo Sorel Eta (ore 19:30), concerto di Mari Kalkun (Estonia) con i brani del nuovo album Stories of Stonia (Real World Records).

Protagonisti internazionali 2025

Ernst Reijseger con i canti sardi di Cuncordu e Tenore de Orosei

Il supergruppo ghanese Santrofi

Gli ungheresi Söndörgő

La musicista argentina Luciana Elizondo

Il virtuoso curdo del saz Ruşan Filiztek

L’ensemble Chakâm (Iran, Tunisia, Francia)

Il progetto “ Cada Um Canta Uma ” con Márcio Faraco (Brasile), Marco Oliveira (Portogallo), Hugo Arán (Spagna) e Joe Barbieri ospite speciale

Alkantara MediOrkestra

La cantante tunisina Sarra Douik

Il duo spagnolo Caamaño & Ameixeiras, nuova scena tradizionale galiziana.

Gli artisti italiani

Da Ambrogio Sparagna con l’Orchestra Popolare Italiana a Stefano Saletti & Banda Ikona, passando per Davide Ambrogio, I Trillanti, Luisa Briguglio, la compagnia Movimento Danza e il progetto Hysterrae, con Cinzia Marzo, Irene Lungo, Silvia Gallone e il polistrumentista iraniano Pejman Tadayon.

Attività collaterali

Oltre ai concerti, sono in programma workshop e laboratori di danza e musica, incontri con artisti ed etnomusicologi, performance artistiche e conferenze, la VII edizione del Premio Ethnos GenerAzioni dedicato ai giovani talenti della world music, la sezione cinema con proiezioni dedicate alla musica etnica.

Info utili

Date: 6 settembre – 3 ottobre 2025

Location: 8 comuni vesuviani

Biglietti: su Azzurro Service e presso i botteghini delle sedi dei concerti

☎ Info prevendita: 081 5934001

www.festivalethnos.it

Social: Facebook – Instagram

Festival organizzato da La Bazzarra, promosso dalla Regione Campania/Scabec, sostenuto da Ministero della Cultura, Nuovo Imaie, Ente Parco Nazionale del Vesuvio, con la collaborazione dei comuni partecipanti, Banca di Credito Popolare e Università Federico II.