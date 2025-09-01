Ethnos Festival 2025: dal 6 settembre al 3 ottobre la XXX edizione della world music ai piedi del Vesuvio

di
Redazione
-

Ethnos Festival 2025 celebra la sua XXX edizione dal 6 settembre al 3 ottobre, confermandosi tra i principali appuntamenti italiani dedicati alla world music. Ideato e diretto da Gigi Di Luca, il festival propone una formula itinerante che toccherà otto comuni del Vesuviano – Napoli, San Giorgio a Cremano, Ercolano, Portici, Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Boscotrecase e Boscoreale – con un cartellone che abbraccia musica, danza, cinema, incontri e workshop.

Artisti da 18 paesi: dal Congo all’Estonia, dall’Iran al Brasile, dalla Palestina alla Grecia, fino alla tradizione mediterranea e napoletana, Ethnos racconta culture e linguaggi diversi, costruendo un ponte tra passato e contemporaneità.

Eventi inaugurali a San Giorgio a Cremano

  • 6 settembre – Villa Bruno (21:30): Ndima (pigmei Aka, Congo) | Apertura con l’incontro “30 anni di Ethnos” con Gigi Di Luca (19:30) e dj set Sangennarobar con Dario Cervo.

  • 7 settembre: workshop sul canto polifonico dei pigmei Aka (ore 17), conferenza dell’etnologo Sorel Eta (ore 19:30), concerto di Mari Kalkun (Estonia) con i brani del nuovo album Stories of Stonia (Real World Records).

Protagonisti internazionali 2025

  • Ernst Reijseger con i canti sardi di Cuncordu e Tenore de Orosei

  • Il supergruppo ghanese Santrofi

  • Gli ungheresi Söndörgő

  • La musicista argentina Luciana Elizondo

  • Il virtuoso curdo del saz Ruşan Filiztek

  • L’ensemble Chakâm (Iran, Tunisia, Francia)

  • Il progetto “Cada Um Canta Uma” con Márcio Faraco (Brasile), Marco Oliveira (Portogallo), Hugo Arán (Spagna) e Joe Barbieri ospite speciale

  • Alkantara MediOrkestra

  • La cantante tunisina Sarra Douik

  • Il duo spagnolo Caamaño & Ameixeiras, nuova scena tradizionale galiziana.

Gli artisti italiani

Da Ambrogio Sparagna con l’Orchestra Popolare Italiana a Stefano Saletti & Banda Ikona, passando per Davide Ambrogio, I Trillanti, Luisa Briguglio, la compagnia Movimento Danza e il progetto Hysterrae, con Cinzia Marzo, Irene Lungo, Silvia Gallone e il polistrumentista iraniano Pejman Tadayon.

Attività collaterali

Oltre ai concerti, sono in programma workshop e laboratori di danza e musica, incontri con artisti ed etnomusicologi, performance artistiche e conferenze, la VII edizione del Premio Ethnos GenerAzioni dedicato ai giovani talenti della world music, la sezione cinema con proiezioni dedicate alla musica etnica.

Info utili

Festival organizzato da La Bazzarra, promosso dalla Regione Campania/Scabec, sostenuto da Ministero della Cultura, Nuovo Imaie, Ente Parco Nazionale del Vesuvio, con la collaborazione dei comuni partecipanti, Banca di Credito Popolare e Università Federico II.