Ethnos Festival 2025: dal 18 al 21 settembre concerti a Portici, Napoli e San Giorgio a Cremano

Dal 18 al 21 settembre 2025 il viaggio musicale di Ethnos Festival approda a Portici, Napoli e San Giorgio a Cremano per celebrare i 30 anni del festival internazionale della world music diretto da Gigi Di Luca.

Quattro giorni di eventi, concerti e workshop porteranno sul palco artisti da tutto il mondo: dal violoncellista olandese Ernst Reijseger al supergruppo ghanese Santrofi, dagli ungheresi Söndörgő al musicista curdo Ruşan Filiztek, dalla cantante tunisina Sarra Douik al gruppo sardo Cuncordu e Tenore de Orosei, passando per i ciociari I Trillanti e la danzatrice franco-senegalese Tishou Aminata Kane.

Programma Ethnos 2025 – Tappe Vesuviane

Giovedì 18 settembre – Reggia di Portici

Ore 19: workshop “Il canto polifonico tradizionale sardo” con Cuncordu e Tenore de Orosei

Ore 20: concerto de I Trillanti

Ore 21: Ernst Reijseger e Cuncordu e Tenore de Orosei in un dialogo tra jazz d’avanguardia e canto sacro sardo

Venerdì 19 settembre – Napoli, Chiesa di Santa Maria Donnalbina

Ore 20: concerto di Sarra Douik (Tunisia)

A seguire: Ruşan Filiztek (Curdistan) con il suo repertorio tra Medio Oriente, flamenco e Mediterraneo

Sabato 20 settembre – Villa Vannucchi, San Giorgio a Cremano

Ore 18: workshop di danza “Hip Hop ManDingue” con Tishou Aminata Kane

Ore 21: concerto di Söndörgő (Ungheria), una delle band più versatili della scena balcanica e centro-europea

Domenica 21 settembre – San Giorgio a Cremano & Napoli

Ore 10: Napoli, Piazza Garibaldi – performance partecipativa “La Bella Piazza” a cura di Ethnos Club

Ore 21: San Giorgio a Cremano, Villa Vannucchi – concerto del supergruppo ghanese Santrofi, energia afrobeat e highlife

Un festival simbolo della world music

Organizzato da La Bazzarra, Ethnos 2025 è promosso e finanziato dalla Regione Campania/Scabec, sostenuto da MiC, Nuovo Imaie, Ente Parco Nazionale del Vesuvio, con il supporto dei comuni partner e la collaborazione dell’Università Federico II di Napoli.

Info utili

Date: 18–21 settembre 2025

Biglietti: su Azzurro Service e nei botteghini delle sedi dei concerti

☎ Info prevendite: 081 5934001

festivalethnos.it

Social: Facebook | Instagram

