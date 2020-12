ESTRO: in radio il nuovo singolo “Cleptomania” (cover del grande successo degli Sugarfree)

In rotazione radiofonica, e su tutte le piattaforme digtali, “Cleptomania” (OnTheSet / Believe digital), il nuovo singolo della band pugliese ESTRO, prodotto da Luca Venturi per Prima La Musica Italiana.

Il brano è stato scritto da Davide di Maggio, arrangiato dagli ESTRO, registrato al Mast Academy Studio di Bari, mix di TempoXso, masterizzato da Claudio Giussani all’Energy Mastering di Milano.

A proposito di Cleptomania la band commenta: “Siamo cresciuti nel periodo di Top of the pops e Cleptomania è stato un pezzo indimenticabile della nostra infanzia, così abbiamo deciso di riarrangiarlo accostando il vintage al moderno”.

Guarda il Lyrics video a cura di Marco D’Andragora (DAMSTUDIO): https://www.youtube.com/watch?v=3VoAX_GVE5U

La cellula originale del gruppo nasce nel 2011, a Bari, dall’incontro tra Maurizio e Gianluca, vecchi compagni di scuola che danno inizio al progetto. Nel 2014 Simone entra a far parte della band, ed in quel momento nasce l’idea di formare una band con 3 voci soliste, la band partecipa a vari concorsi a livello regionale ottenendo ottimi risultati e pareri consenzienti. Il gruppo comincia a scrivere in italiano per poter potenziare e rendere più semplice e diretta la comunicazione con il pubblico; inizia così la ricerca di un nome che potesse essere semplice ed efficace ma allo stesso tempo rappresentativo di ciò che siamo e di ciò che facciamo,

Varie vicissitudini portano ad un periodo di stallo della band dove viene deciso all’unanimità il nome “ESTRO” risultato di una transizione artistica durata anni necessari ad accumulare le esperienze più variopinte che rendono quanto mai azzeccato il nome scelto.

Nel novembre 2018 Andrea entra a far parte del gruppo completando la formazione definitiva di quattro elementi:

Andrea alla batteria, Maurizio voce e chitarra, Simone voce e basso, Gianluca voce e chitarra.

La band di 4 componenti è caratterizzata da un sound moderno e pop, una presenza scenica esplosiva oltre alla peculiarità di avere tre voci lead diverse tra loro.

La svolta arriva a febbraio 2019 dove gli Estro prima si qualificano come finalisti di un concorso nazionale dedicato ad Ivan Graziani, e poi vengono decretati vincitori nazionali del “Premio Pigro 2019” con il loro brano inedito “Il vuoto dentro” durante la finale svoltasi presso Casa Sanremo durante la settimana del Festival; il giorno dopo sono ospiti di Red Ronnie durante il suo show in diretta nazionale. Il comune di Bari conferisce un’onorificenza artistica alla band per il successo conseguito a Sanremo.

La band si prepara per il tour estivo durante i mesi invernali e comincia la stesura del Primo Disco della band.

Il lavoro in studio ed importanti esperienze live come l’apertura di un concerto del rapper BIONDO(Amici) a Bojano, la partecipazione al Premio dei Premi a Faenza durante il MEI conferiscono al gruppo una maggiore consapevolezza e competenza in campo artistico consolidate ulteriormente dal tour promozionale vinto a Sanremo che porta i ragazzi in giro per l’Italia toccando varie regioni come Emilia Romagna, Marche, Puglia, Sicilia e Molise dando loro un assaggio della vita on the road che rende il legame e l’affiatamento del gruppo sempre più imponente e visibile.

Attualmente la band, composta da Gianluca Ladisa – 24 anni (VOCE/CHITARRA), Maurizio Petruzzelli – 24 anni (VOCE/CHITARRA), Simone Maremonti – 25 anni (VOCE/BASSO), Andrea Toriello – 21 anni (BATTERIA/SEQUENZE), sta ultimando la registrazione dei brani del disco.

