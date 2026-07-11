Estate a Napoli – eventi musicali dal 16 al 25 luglio

L’estate napoletana si arricchisce con “Musica al Castello”, la rassegna ospitata nel suggestivo cortile monumentale di Castel Nuovo, inserita nel cartellone di “Estate a Napoli“. L’iniziativa si inserisce nel progetto “Napoli Città della Musica”, che torna dopo il grande successo dell’edizione 2025.

Il programma propone una serie di concerti con artisti di primo piano, capaci di creare un dialogo tra le avanguardie sonore, la world music, il jazz, il rock, il folk e la tradizione musicale napoletana.

L’appuntamento più atteso è senza dubbio quello con la cantautrice Suzanne Vega, icona della musica internazionale grazie a brani indimenticabili come Luka e Tom’s Diner.

Video del brano “Luka”

Il cartellone offre però molti altri concerti di grande interesse. I Casino Royale celebreranno a Napoli i trent’anni del loro album simbolo Sempre più vicini, mentre la superband jazz guidata da Roberto Gatto, con Pietro Tonolo, renderà omaggio a due leggende come Miles Davis e John Coltrane.

Spazio anche ai Quintorigo insieme a John De Leo e Motta, protagonisti di un progetto dedicato al meglio del cantautorato rock italiano. Le sonorità folk e le atmosfere classiche saranno invece affidate ad Altea e Sara Gioielli, mentre Bassolino porterà sul palco il suo originale mix di jazz-funk e groove metropolitano.

Non mancherà il rap in chiave partenopea con Anastasio, Oyoshe e Speaker Cenzou, così come le sonorità balcaniche della Barcelona Gipsy BalKan Orchestra e l’etno-funk dei Mario Mario, affiancato dalle sperimentazioni pop-elettroniche di Gioia Lucia.

A rappresentare la scena musicale napoletana saranno inoltre artisti del calibro di Marco Zurzolo, Lina Sastri, Tony Esposito, Ciccio Merolla, Maurizio Capone e molti altri.

Informazioni:

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Apertura dei cancelli: ore 20:00

Inizio dei concerti: ore 21:00

Per consultare il programma completo degli eventi di “Estate a Napoli”, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Napoli.