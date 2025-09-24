Esce venerdì 26 settembre il singolo di debutto di Columbia

Un nuovo nome emerge timidamente dagli ambienti underground milanesi, contando già una presenza dal vivo sui palchi de La Corte dei Miracoli e del Bachelite: Columbia. Non si tratta soltanto dell’alter ego musicale della pianista e compositrice Alice Albicini (già attiva anche nella formazione dei Deaf Kaki Chumpy), ma anche di un vero e proprio anacronistico ensemble di otto musicisti, un organismo vivo che unisce ricerca, intensità e libertà creativa.

Venerdì 26 settembre 2025 esce su tutte le piattaforme digitali (in distribuzione Believe Music Italy) il primo singolo, “Witchcraft” – un titolo che già di per sé evoca mistero e fascinazione. In questo un panorama musicale complicato e decisamente imitativo, Columbia sceglie una strada diversa e per questo amiziosa: rifiuta la riduzione a semplice prodotto confezionato per le playlist, usa la lingua inglese, rifiuta l’essenziale e le logiche di numeri ed algoritmi, ma non a un ritornello decisamente trascinante.

La musica di Columbia lancia quindi il suo incantesimo e sembra richiamare forze sottili e ancestrali, come se ogni nota fosse parte di una trama segreta che lega musicisti e ascoltatori in un’esperienza ipnotica. È un linguaggio sonoro che affonda le radici nel jazz ma che non teme di sconfinare, aprendo squarci visionari e contaminazioni che vanno oltre le etichette. “Witchcraft” segna così l’inizio di un percorso che ha il coraggio di prendersi spazio e tempo e che non si piega alla frenesia del presente.

“Witchcraft” è un brano travolgente che celebra la musica come strumento di comunicazione “magico” e come rito collettivo. Il rituale ha inizio non appena il pezzo prende vita: il suo ritmo incalzante trascina e conquista, facendo ballare anche l’ascoltatore più restìo.

BIO:

L’idea di Columbia (nome d’arte di Alice Albicini, ma anche un brano degli Oasis e l’iconico personaggio di Rocky Horror Picture Show), nasce nel 2023. Il progetto fonde nu jazz britannico, afrobeat e testi indie in un mix originale e coinvolgente, dove groove ipnotici e atmosfere evocative si intrecciano per creare un’esperienza musicale che fa ballare, pensare e sentire.

I brani sono tutti originali, frutto di un’esigenza personale: raccontare il mondo attraverso una scrittura sincera e una ricerca sonora che guarda oltre i confini di genere. Columbia si esibisce sempre accompagnata dalla sua band, un ensemble formato da 8 musicisti (5 fiati e ritmica), provenienti dalla vivace scena jazz milanese, che contribuisce a rendere ogni concerto un rituale collettivo di energia e sperimentazione.

