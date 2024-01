Esce “(Let’s go to) DISCO” degli Adika Pongo feat. Leroy Gomez

Leroy Gomez, icona della Disco Music anni 70/80, a 73 anni, torna in pista con il singolo “(Let’s go to) DISCO” trascinato dall’entusiasmo degli Adika Pongo, ad oggi, considerati la massima espressione “Disco-Funky-Soul” italiana.

Un chiaro omaggio alla Disco Music degli anni 70/80 con ritmiche moderne e accattivanti: questo è in sintesi il nuovo singolo degli Adika Pongo. Ospite d’eccezione in uno strepitoso duetto con la cantante della band Ms. Francy, il performer americano Leroy Gomez, famoso in tutto il mondo per essere stato la voce dei Santa Esmeralda (sue le Hit “Don’t let me be misunderstood”, “You are my everything”, “Gloria” e tante altre). In uscita venerdì 19 gennaio, “(Let’s go to) DISCO” sarà disponibile sulle principali piattaforme digitali.

Il brano esce a due anni da “Touch My Heart”, altro brano “Disco” e divenuto successo internazionale, con ospite il famoso cantante americano D-Train. L’etichetta discografica è l’inglese Expansion Records (annoverata tra le più importanti label di musica Soul/R&B del mondo) che ha gli Adika Pongo come unica band italiana del suo catalogo dal 2011.

Il brano, scritto dai produttori Costantino Ladisa e Alessandro Benedetti, da Francesca Silvi in arte Ms. Francy e lo stesso Leroy Gomez, era originariamente in italiano per omaggiare non solo un genere musicale (la Disco Music) ma anche la DISCO (intesa come luogo di aggregazione senza distinzione sociale) ed il DISCO (il vinile, che sta tornando prepotentemente di moda come oggetto da collezione). Presentato come duetto rap è stato poi riadattato nella versione inglese sia nella parte musicale sia nel rap stesso grazie alla collaborazione con il Dj e Rapper Papaceccio (alias Francesco Maria Crudele) e riscritto da Leroy Gomez stesso che lo ha voluto interpretare dimostrando doti vocali indiscusse.

Registrato a Roma (e magistralmente missato negli studi Mulino Recordings da Francesco Luzzi e masterizzato a Los Angeles da Harrison Long presso gli Off Trail Studios), il brano ha tutte le carte in regola per essere ballato e suonato in tutto il mondo.

Gli Adika Pongo hanno pubblicato per Expansion Records “Groovin Up!” il loro primo album nel 2011 a cui sono susseguiti diversi singoli. I loro brani sono ancora oggi suonati nelle radio dall’Inghilterra al Brasile e al Giappone, passando per USA, Francia, Belgio, Germania, Olanda, Cile, Nigeria e tante altre. Hanno raggiunto i primi posti della UK SOUL CHART e hanno avuto entusiastiche recensioni su molti magazine internazionali.

Intensa la loro attività live che li vede protagonisti delle notti dance romane e nei locali e piazze di tutta Italia.

Biografia

La band nasce a Roma nel 1993 fondata da Niccolò Fabi che ha poi intrapreso la carriera da solista. Del nucleo originario fanno ancora parte il bassista Alessandro Benedetti e il sassofonista Costantino Ladisa.

La storia del gruppo è fatta di numerose esibizioni dal vivo e collaborazioni, da Mike Francis, Alan Sorrenti, Leroy Gomez Santa Esmeralda, Norma Jean Wright, Luci Martin e Alfa Anderson (voci originali degli Chic) fino al grande Lionel Richie che alla fine della loro esibizione esclamò dal palco “This band is absolutely amazing!”.

Gli Adika Pongo, con circa cento date l’anno in tutta Italia, sono diventati i portabandiera della soul-disco, un genere musicale portato in auge da gruppi come Chic, Earth Wind & Fire e Kool & The Gang. Le esibizioni sono un misto di buona musica, energia e divertimento in grado di coinvolgere il pubblico. Si sono esibiti in tutta Europa, dall’Inghilterra al Belgio, all’Ungheria fino a Tenerife.

Nel 2004 sono stati resident band di Radio Dimensione Suono nell’ambito del Tour dei Pirati (oltre due mesi in giro per 42 citta’ italiane), nel 2006 si sono esibiti a Lisbona davanti a diecimila persone in occasione di un evento live dedicato alla Disco Music a cui hanno partecipato anche i Kool & The Gang. Dal 2009 al 2011 sono stati resident band delle domeniche del famoso club romano ‘The Place’. Si esibiscono tuttora nei migliori locali della Capitale e d’Italia.

La band è composta da Alessandro Benedetti al basso, Costantino Ladisa al sax, Andrea Merli alla batteria, Alessio Scialò alle tastiere, l’argentino Pablo Oliver alle percussioni, Alberto Lombardi alla chitarra e dalla lead vocalist Ms. Francy, dalla indiscutibile voce e presenza scenica.

Ms. Francy ha iniziato la carriera di cantante molto giovane, parallelamente alla sua attività di modella (ha sfilato per Fendi, Cavalli, Balestra, Gattinoni, Roccobarocco) ed è la cantante della band da quasi vent’anni.

Contatti:

Info per radio, stampa e TV: segreteria@top1communication.eu

Stefania Schintu: +39 347 0082416 • Giovanni Spinosa: +39 346 3174617

ADIKA PONGO on the web

Website: www.adikapongo.it

Facebook: https://www.facebook.com/adikapongoofficial

Instagram: https://www.instagram.com/adikapongoofficial/

Mail: info@adikapongo.it