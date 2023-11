esce In Bilico – nuovo singolo del Dos Duo Onirico Sonoro (Filibusta records) che anticipa l’uscita del disco Floating

IN BILICO

il nuovo singolo del DOS DUO ONIRICO SONORO

Etichetta Filibusta Records

Disponibile dal 3 novembre 2023 su tutti i canali digitali

In uscita venerdì 3 novembre In Bilico nuovo singolo del Dos Duo Onirico Sonoro che anticipa l’uscita del nuovo album intitolato Floating per l’etichetta Filibusta Records. Un brano minimale contraddistinto da una melodia riconoscibile, ma allo stesso tempo sospesa che sottolinea ancora una volta la ricerca sonora e timbrica condotta da Annalisa de Feo, leader, compositrice e ideatrice di questo progetto così unico e singolare. Il gioco ruota attorno alla dualità dell’esistenza e, se le note iniziali del pianoforte danno il via ad un primo tema dal carattere interrogativo, il secondo risponde sicuro e risoluto; in bilico tra identità e personaggio, tra luce e ombra, tra desiderio e appagamento. “La nostra esistenza è permeata dal concetto di doppio e siamo perennemente in bilico tra due forze che si contrappongono e al contempo si completano, in un dosaggio fluido e misterioso”. Una dualità che rappresenta il vero motore artistico di un’artista che trova nei contrasti e nelle contrapposizioni la sua fonte d’ ispirazione.

BIO: DOS muove i primi passi tra Roma e Berlino, città, quest’ultima, in cui l’artista risiede dal 2011 al 2014 e dove sperimenta nuove sonorità e collaborazioni. Nuovamente in Italia dal 2015, vanta numerosi concerti in Italia e all’estero (Germania, Danimarca, Slovenia) con la partecipazione a festival e club, alcuni di questi tra i più significativi della scena musicale (Auditorium Parco della Musica, Alexander Platz Jazz Club, Lucca Jazz Festival, Berlin Art Carrè… e molti altri)

Due dischi all’attivo: l’omonimo disco DOS Duo Onirico Sonoro (2016, distribuito da Filibusta Records nel 2017) e “Jouer et Danser” (2018) uscito sempre per l’etichetta discografica Filibusta Records, nominato tra i migliori dischi italiani del 2018 per la classifica su Roma Suona di Gianluca Polverari. Numerose le recensioni (SentireAscoltare, OndaRock, Suono, Rockerilla, Rockit, Rockon, Musicalnews e altri) interviste radiofoniche e televisive (Battiti RadioRai3, Tv 2000, NSL TV, Radio Kaos, Radio Elettrica, Radio Luna, Radio Godot, Empoli radio ed altre).

Molti anche i premi ricevuti in questi anni tra cui la semifinale all’Arezzo Wave contest nel 2017, il premio della giuria del pubblico al XIV Festival Pontino del Cortometraggio con il videoclip “ Jouer et Danser” per la regia di Renato Chiocca, presentato anche al Festival europeo “Video Migration – Care Courts” in Francia nella città di Bordeaux; il premio della critica al Festival CARE di Barcellona. Il singolo uscito ad Aprile 2022 Ondeter Waltz in collaborazione con la ballerina e art performer argentina Marcela Szurkalo rappresenta un ponte fra quello che c’è stato e quello che verrà dopo il periodo di fermo forzato, nella musica del DOS;

Ad Agosto 2022 l’ingresso nel campo cinematografico, incidendo e creando interamente la colonna sonora del docufilm del regista Gianfranco Pannone “Le terre dei Caetani.” Il futuro album, di prossima uscita (nel 2023 per Filibusta Records) sarà il frutto di un ulteriore processo di introspezione che ha portato l’artista a riscoprire il suo amore originario per la musica da camera, avvalendosi del percorso di ricerca e sperimentazione portato avanti fin qui, e oltre; in un immaginario che esplora ora nuove visioni e mondi paralleli.

Discografia

DOS Duo Onirico Sonoro – DOS Duo Onirico Sonoro (2016, pubblicato nel 2017 Filibusta Records, album)

DOS Duo Onirico Sonoro – Jouer et danser (2017, Filibusta Records, single)

DOS Duo Onirico Sonoro – New Jungle (2017, Filibusta Records, single)

DOS Duo Onirico Sonoro – Jouer et danser (2018, Filibusta Records, album)

DOS Duo Onirico Sonoro – Kosè (2020, Filibusta Records, single)

DOS Duo Onirico Sonoro – Ondeter Waltz (2022, Filibusta Records, single)

DOS Duo Onirico Sonoro – La Tempête (2023, Filibusta Records, single)

DOS Duo Onirico Sonoro – A Bird in flight (2023, Filibusta Records, single)

Annalisa De Feo music, piano, voice, electronics

Nick Valente e Annalisa De Feo, arrangement

Nick Valente, sound engineer

Luca Viani, grafic design