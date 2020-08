Esce il video ufficiale del brano “Coronavirus basta”, interpretato dal giovanissimo Ela Cams, feat. Naby Eco Camara

Ela Cams si è trovato, come tanti bambini, ad affrontare lunghe settimane di lockdown.

Tuttavia, di fronte a questo drammatico evento che ha colpito il mondo, Ela Cams, supportato musicalmente da Naby Eco Camara, non ha perso la fiducia ma, al contrario, ha trasformato quel tempo sospeso in “Coronavirus basta”, una canzone che dà voce a tutti i bambini del mondo, alle loro paure e al loro desiderio di tornare ad abbracciare al più presto i loro amici e i loro cari.

Nonostante affronti un evento mondiale tragico, è un brano fresco, leggero e spensierato che, con la semplicità e la purezza che solo i bambini possiedono, esprime un desiderio comune universale: “Coronavirus basta”.

Dicono Ela e Naby “Questo brano lo dedichiamo a tutti coloro che hanno lottato nel periodo di lockdown, ai medici e agli infermieri, a chi ha perso il lavoro e a chi non si è arreso, a tutti noi che insieme abbiamo affrontato questa dura prova perché non sia vana e perché sia monito e speranza di un futuro migliore.”

Ela Cams ha 8 anni ed è al suo esordio nel mondo della musica.

Figlio d’arte di Naby Eco Camara artista guineano poliedrico che, oltre a suonare il balafon, canta, scrive e compone. Naby Eco Camara, grazie alle sue abilità artistiche, ha prodotto nel 2012 il suo primo CD “Aventure Mettina” e nel 2017 ha pubblicato il suo libro “Aventure est dure” a cura di Paolo Mastromo, che, in 10 storie, racconta il suo percorso umano e musicale, i suoi sogni, le aspirazioni, i suoi progetti.

Coordina diversi gruppi musicali oltre ad essere il direttore artistico nonché balafonista/cantante del gruppo “Les Amis d’Afrique”, gruppo panafricano attivo in tutto il territorio nazionale ed Europeo attraverso concerti e partecipazione a Festival.

Ha collaborato in diversi progetti e con diversi artisti di fama mondiale come Ludovico Einaudi, Youssou N’Dour , Pietro Tonolo.

“Coronavirus basta” sarà disponibile a breve per lo streaming e il download su tutti i digital store.

Il video ufficiale sarà visibile dalle ore 16:00 del 15 agosto sul canale di Naby Eco Camara

—> https://www.youtube.com/channel/UCsXChNAZywM4wkNX8ojJZ3g