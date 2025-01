Esce il 17 gennaio “Respiro”, il nuovo disco di Joe Pisto e Fausto Beccalossi

Dal 17 gennaio 2025 sarà disponibile sulle piattaforme digitali e in formato fisico il nuovo album di Joe Pisto e Fausto Beccalossi Respiro, pubblicato dall’etichetta indipendente Belfagor Label.

Il progetto è frutto della collaborazione tra Joe Pisto (voce e chitarra) e Fausto Beccalossi (fisarmonica, voce in Andalusia), due artisti di straordinaria sensibilità espressiva. Grazie a un autentico interplay, i due musicisti si muovono su frequenze emozionali condivise, dando vita a un’opera intensa e coinvolgente.

Respiro presenta otto brani originali composti dal talentuoso chitarrista e cantante, creando un affascinante mosaico sonoro che spazia tra diversi generi musicali, dalla world music al tango, fino al jazz. Il tutto è arricchito da suggestioni mediterranee e atmosfere spagnoleggianti. L’elemento distintivo dell’album è l’intenso senso melodico, accompagnato da una forte energia comunicativa e da un trasporto emotivo che emerge dalla voce e dalla chitarra di Joe Pisto, così come dal mantice di Fausto Beccalossi.

Pisto descrive così l’essenza del progetto: «Questo è il nostro secondo album in formazione di duo, che consolida e rafforza l’intesa umana e musicale che ci lega da oltre quindici anni. Gli otto brani spaziano tra ballate malinconiche, ritmi frenetici, melodie avvolgenti e passaggi energici, raccontando storie di vita e le emozioni che ne derivano. Spero che questa musica arrivi ai cuori e alle anime di chi l’ascolta, invitandolo a “respirare” con noi. No War, Peace and Love».

Per celebrare l’uscita dell’album, il duo si esibirà dal vivo in due occasioni imperdibili:

Sabato 18 gennaio alle ore 20:30 presso il Kulturni Center Lojze Bratuz di Gorizia.

Un’opportunità per apprezzare il talento di due straordinari musicisti e immergersi in un’esperienza musicale unica, da vivere con attenzione e passione.



Biografia di Joe Pisto

Joe Pisto è un cantante, chitarrista e compositore eclettico, originario della Basilicata. La sua musicalità è caratterizzata da intensità interpretativa, fraseggio fluido e grande raffinatezza. Diplomato con il massimo dei voti in chitarra classica presso il Conservatorio “E.R. Duni” di Matera, si è perfezionato con maestri di fama internazionale come Alirio Diaz, Alberto Ponce e Francis Verbà. Dopo una carriera nella musica classica, durante la quale ha vinto numerosi concorsi nazionali, si è avvicinato al jazz e al canto jazz, diplomandosi al Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna.

Nel 2008 ha vinto il Primo Premio al “Concorso Internazionale per Solisti Jazz” di Monaco e ha collaborato con artisti di fama nazionale e internazionale, tra cui Eumir Deodato, Dario Deidda, Jeff Berlin, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Dado Moroni, Mauro Negri, Ross Stanley, Marc Miralta, Ignasi Terraza, Andrea Motis, Francesca Tandoi, Gabriele Mirabassi, Quentin Collins, Javier Girotto, Marco Tamburini, Hiram Bullock, Roberto Gatto, Quintorigo, Brandon Allen, Grant Windsor, Gianluigi Trovesi, Tim Thornton, Mario Rossy, Marco Siniscalco, Alfonso Deidda, Omar Lye Fook, Michele Papadia, Andrea Bocelli, Franco Califano, Bono (U2), Ami Stewart, Karima, Zucchero. Attualmente, Joe Pisto è titolare della cattedra di “Canto Jazz” presso il Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna.

Biografia di Fausto Beccalossi

Considerato uno dei più grandi fisarmonicisti italiani, Fausto Beccalossi si distingue per il suo lirismo e la capacità di creare narrazioni musicali emozionanti. Ha iniziato a studiare fisarmonica cromatica in giovane età presso il Conservatorio Statale di Brescia e ha poi approfondito l’improvvisazione jazzistica.

Nel 1994, durante un seminario di Siena Jazz, viene notato da Enrico Rava, che lo seleziona per un workshop d’eccellenza. Successivamente, ha collaborato con artisti di spicco come Kenny Wheeler, Sandro Gibellini, Gabriele Mirabassi, Enzo Pietropaoli, Paolo Fresu, Richard Bona, Mike Stern, Randy Brecker, Maria Pia De Vito, Al Di Meola, Till Bronner. Per oltre dieci anni, è stato un membro fondamentale del quintetto World Symphony di Al Di Meola, esibendosi in prestigiosi festival internazionali e registrando album di successo, tra cui Pursuit of Radical Rhapsody.

