Esce il 13 settembre 2024 “bacio”, nuovo singolo di EMIT

Esce venerdì 13 settembre 2024 su tutte le piattaforme digitali (per Believe Digital) il nuovo singolo di Emit, alter ego musicale di Emanuele Conte. Il brano, dal titolo “bacio“, è un brano stratificato di influenze dalle tinte color pastello, che ci accompagna alla fine dell’estate, come un nuovo inizio. Racconta il momento in cui si lascia alle spalle qualcosa che non ci appartiene più. Che può essere un’esperienza, uno stile di vita o qualsiasi altra cosa. Qualcosa che non ci aiuta più a diventare quello che vogliamo essere. Il bacio rappresenta sia un saluto finale a quello che c’è stato prima e che si sta lasciando indietro, sia un incontro con quello che ci aspetta dall’altra parte di questo attraversamento.

Il ritornello suona leggero ma in realtà approfondisce alcune sensazioni, come il relazionarsi con gli altri e il mostrare o meno chi veramente siamo (e dammi tutto quello che vorrei vedessero di me), ma anche il timore di esporsi in modo completamente sincero e la voglia o l’abitudine a volte di nascondersi dietro una maschera, un personaggio (una faccia sola ma non la mia). Lo slang Kissland rappresenta uno stato d’animo (metaforicamente una terra) di amore che è innanzitutto amor proprio, per arrivare poi di nuovo a saper amare qualcun altro. Si tratta di una terra fantasy che rappresenta quel luogo da attraversare nei momenti di cambiamento interiore della vita.

Sonoricamente la chitarra stende la base del pezzo, con un dialogo tra gli appoggi di chitarra acustica da un lato e l’arpeggio su corde di nylon dall’altro. Ma l’aggiunta del beat di batteria e altri suoni campionati e di synth anni ‘80 aggiungono una dimensione allo stesso tempo intima e spaziale. Infatti si tratta di una sorta di viaggio per raggiungere la luna, che rappresenta la prossima meta o tappa in questa missione all’interno di noi stessi.

Il pezzo è stato realizzato con la produzione artistica di Filippo Cornaglia (batterista con Niccolò Fabi, Andrea Laszlo de Simone, Bianco) e Andrea De Carlo (tastierista e produttore) presso lo studio Lab10 a Torino.

Emit è lo pseudonimo di Emanuele Conte, ma è anche la sigla di un corso di laurea magistrale: Economics and Management of Innovation and Technology. Gli anni dell’università rappresentano un momento di decisioni e cambiamenti, in cui capisce che può usare la musica per creare connessioni e dare conforto agli altri. Una musica fatta di contrasti che convivono in armonia: i testi raccontano storie malinconiche, spesso approcciate in chiave sottilmente ironica. I brani si basano su groove spontanei ed espressivi, esplorando anche velleità lo-fi insieme alla sua chitarra, pur mantenendo un suono organico, vivo.

Negli anni, oltre ad un’intensa attività live, viaggia spesso in Italia e in Europa come busker, con particolari esiti nel Regno Unito, riuscendo ad essere ospite della BBC Radio di Liverpool. Nel 2019 vince il primo premio al concorso Special Stage di Officine Buone (con cui collabora facendo volontariato negli ospedali dal 2018) e nel 2022 arriva tra i quattro finalisti di Musicultura, esibendosi per due serate all’Arena Sferisterio di Macerata.

https://www.instagram.com/emit_sound/

prodotto e mixato da Filippo Cornaglia @feel_corn e Andrea De Carlo @dcrndr

presso lo studio Lab10 di Torino @lab10_studio

master di Giovanni Versari

foto di copertina di AfterSpell Studios @afterspellstudios

produzione video di AfterSpell Studios @afterspellstudios

DOP & Editing: Riccardo Molti

Shooting & Colorist: Davide Zampatti