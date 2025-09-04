ERYKAH BADU dal vivo a Milano e Roma (7 e 10 novembre 2025)

La pluripremiata cantante, cantautrice e produttrice Erykah Badu celebra il 25° anniversario del suo rivoluzionario secondo album in studio, Mama’s Gun, con un nuovo tour mondiale:

“The Return of Automatic Slim Tour: Erykah Badu Mama’s Gun ’25”.

Il tour partirà il 3 ottobre 2025 dallo storico Hollywood Bowl di Los Angeles e farà tappa in alcune delle location più prestigiose del Nord America e dell’Europa, tra cui la Royal Albert Hall di Londra, lo Zenith di Parigi e, in Italia, due date imperdibili prodotte da Bass Culture:

Milano – Alcatraz, 7 novembre 2025

– Alcatraz, Roma – Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia, 10 novembre 2025

Un album che ha fatto storia

Pubblicato nel 2000, Mama’s Gun ha consacrato Erykah Badu come una delle artiste più innovative e influenti della sua generazione.

Con la sua miscela di neo-soul, hip-hop e jazz, unita a uno stile vocale inconfondibile e testi profondi, l’album ha ottenuto grande successo di critica e pubblico, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di artisti.

Questo tour non è solo una celebrazione del passato, ma anche una testimonianza della forza senza tempo della sua arte. Sul palco, oltre ai brani iconici come Bag Lady, Didn’t Cha Know? e Cleva, verranno proposte anche altre gemme dal suo ampio repertorio, mettendo in luce la creatività visionaria che ha reso Badu un’artista unica nel panorama mondiale.

Guarda il video di Bag Lady

Date italiane e biglietti

Milano – Alcatraz – Venerdì 7 novembre 2025 – Biglietti disponibili dal 4 settembre ore 10:00 su:

Roma – Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia

Martedì 10 novembre 2025

Biglietti disponibili dal 4 settembre ore 10:00 su: