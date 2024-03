“Error 404” è il nuovo singolo di Malpela

Esce venerdì 15 marzo 2024 per NHK (il ramo distributivo di talentoliquido, in collaborazione con Altafonte) “Error 404″, scritta e composta da Malpela in collaborazione con rebtheprod e prodotta da questo’ultima. Un brano “cinematografico” che racconta una storia d’amore che dura giusto il tempo di una pellicola. Sguardi e gesti rubati al tempo prima che arrivi alba e che la sveglia suoni. Parte il film e lei prepara, per chiunque abbia schiacciato il tasto play, il suo migliore cocktail dance, rose color arcobaleno e popcorn dal gusto piccante. È un inno a vivere l’amore sotto qualsiasi forma, liberi da ogni etichetta… che duri il tempo di una notte, che sia in due, che sia in tre, in quattro, che sia per sempre. L’importante è che sia vero.

Scopri il brano: https://links.altafonte.com/mjjvkmo

fuori per NHK

scritta da Malpela e rebtheprod

prodotta da rebtheprod

mix e master Andrea Mattia

copertina di Rebecca di Turi e Elena Turchi

foto di Leonardo Durante

distribuito da Altafonte

BIO:

Gloria, in arte Malpela, classe 1995, nata a Milano e cresciuta a Bareggio, bartender e cantautrice. In pratica fa solo cose con la C: cocktail, canzoni e soprattutto cazzate. Le piacciono i fumetti, i lego, i videogiochi e tutte quelle cose che la fanno sembrare un’adolescente anche se ha quasi 30 anni. Nel 2020 esce il suo ep d’esordio, “Ernia al disco”. Dal 2023 inizia a collaborare con rebtheprod e pubblica tre singoli: 2048, “Centro Commerciale” e Z620 (scritta a quattro mani con Marta Marasco, in arte MARTE). È del segno dei gemelli, ha 28 personalità e questo si sente anche e soprattutto nella sua musica. “Error 404” è il suo nuovo singolo.

https://www.instagram.com/rossamalpela/