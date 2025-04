ERJA LYYTINEN pubblica il nuovo album “SMELL THE ROSES”

Il nuovo album in studio di Erja Lyytinen, Smell The Roses, segna il ritorno dell’artista finlandese a tre anni di distanza da Waiting For The Daylight.

Nel frattempo, la talentuosa cantante e chitarrista ha portato la sua musica in giro per il mondo con un tour ininterrotto, esibendosi in eventi di prestigio quali:

Byron Bay Blues Festival in Australia;

HRH Blues all’O2 Academy di Leicester (in qualità di headliner);

Rory Gallagher Festival di Ballyshannon.

Inoltre Erja ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il titolo di “Angel of Rock” agli HRH Awards di Great Yarmouth.

Alla fine del 2024, Erja ha pubblicato il live album 20 Years of Blues Rock!, registrato a Helsinki durante una serata speciale che ha celebrato i vent’anni dal suo album di debutto Wildflower.

Parallelamente, per buona parte dell’anno, ha lavorato al nuovo progetto discografico con un chiaro intento artistico: prendere una direzione opposta rispetto a Waiting For The Daylight.

Con Smell The Roses, Erja Lyytinen punta i riflettori su riff incisivi, assoli di chitarra esplosivi e una maggiore attenzione alla valorizzazione di ogni singolo strumento della band.

Video del brano Smell the Roses

Biografia

Erja Lyytinen è una delle chitarriste blues-rock più rilevanti sulla scena internazionale contemporanea, con oltre vent’anni di carriera discografica alle spalle. L’artista ha pubblicato dodici album in studio e numerosi live album, affermandosi come una figura di spicco nel panorama musicale europeo e non solo.

Infatti, il suo stile unisce l’energia del blues-rock moderno con l’eredità dei grandi maestri del blues, creando un suono personale e riconoscibile.

Inoltre, il suo album più recente, Waiting For The Daylight, ha raggiunto il terzo posto nella classifica ufficiale degli album fisici in Finlandia e il quattordicesimo posto nelle classifiche IBBA del Regno Unito.

Nel corso della sua carriera Erja ha ricevuto importanti riconoscimenti

E’ salita sul podio del sondaggio “10 Best Guitarists Now” indetto da Total Guitar Magazine; è stata eletta “Miglior chitarrista” agli European Blues Awards del 2017; è stata la prima artista finlandese ad essere nominata ai Maple Blues Awards canadesi nella prestigiosa categoria B.B. King International Artist of The Year .

Il sound di Erja Lyytinen ha attraversato una naturale evoluzione nel tempo: partendo dalle sue radici profondamente blues, ha abbracciato influenze hard rock, senza mai perdere il legame con le sue origini musicali. Nel 2025, Erja sarà in tour in tutta Europa per presentare dal vivo il suo nuovo lavoro discografico, Smell The Roses.