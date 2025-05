ERIC CLAPTON il 27 e 28 maggio a Milano

Eric Clapton torna in Italia: due concerti imperdibili a Milano nel 2025

La leggenda della chitarra Eric Clapton annuncia il suo attesissimo ritorno in Italia con due concerti all’Unipol Forum di Milano, in programma per il 27 e 28 maggio 2025.

Clapton è stato membro di gruppi iconici come The Yardbirds, Blind Faith, Derek and the Dominos e Cream. La sua carriera solista, straordinaria e senza paragoni, lo ha consacrato come uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi. Vincitore di numerosi premi, tra cui 18 Grammy Awards, continua a registrare il tutto esaurito nei suoi concerti in ogni parte del mondo.

Con oltre 280 milioni di dischi venduti a livello globale, Clapton è uno degli artisti più premiati e apprezzati nella storia della musica. Il suo album Unplugged (1992) è il disco live più venduto di sempre, con circa 30 milioni di copie certificate.

Una carriera musicale leggendaria

In oltre sessant’anni di attività, Eric Clapton ha esplorato una vasta gamma di stili musicali: dal blues tradizionale al rock psichedelico, dal reggae al pop rock. Ha collaborato con alcune delle più grandi icone della musica mondiale, tra cui Bob Dylan, The Beatles, The Rolling Stones, Luciano Pavarotti, George Harrison, Phil Collins, Tina Turner, Mark Knopfler, Van Morrison e Pino Daniele.

Il suo ultimo album, “Meanwhile”, recentemente pubblicato, vede la partecipazione di artisti del calibro di Van Morrison, Bradley Walker, Judith Hill, Daniel Santiago, Simon Climie e include una toccante registrazione di Moon River in duetto con il compianto Jeff Beck.

Inoltre, è prevista per il 29 novembre 2025 l’uscita di “Eric Clapton’s Crossroads Guitar Festival 2023”, un album live che raccoglie le performance dell’ultima edizione del festival blues-rock organizzato dallo stesso Clapton. Tra gli artisti partecipanti figurano Carlos Santana, John Mayer e Sheryl Crow.

Prevendita biglietti su TicketOne