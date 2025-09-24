Equinozio d’Autunno: esce “La Notte dell’Anima”, meditazione musicale e artistica

Ci sono momenti in cui la musica non è solo ascolto, ma rito di trasformazione. La Notte dell’Anima è una di queste esperienze: una meditazione guidata che trascina l’ascoltatore in un viaggio simbolico, sospeso tra poesia, suggestione alchemica e vibrazioni sonore a 432Hz.

Il testo, scritto e interpretato dalla voce intensa di Roberta Mastrangelo, si muove come un filo sottile tra immagini archetipiche e simboli alchemici. La discesa nelle viscere della terra, l’incontro con il corvo, il seme custodito nel cuore: ogni parola diventa portale verso una trasformazione interiore, accompagnando chi ascolta nel buio fertile della Nigredo, fase iniziale dell’Opera. È un invito a lasciar andare, a riconciliarsi con l’ombra per rinascere più autentici.

A dare corpo e respiro a queste visioni è la musica originale di Alessio Boni, che intreccia frequenze a 432Hz e atmosfere vibrazionali. Bassi avvolgenti, risonanze ipnotiche e un tessuto musicale che sembra fondersi con il respiro, creano un ambiente immersivo capace di sostenere l’immersione interiore. Non è un semplice accompagnamento, ma un vero e proprio strato alchemico che dialoga con la voce e amplifica la potenza simbolica del testo.

La copertina di Marco Ceruti, pittorica e materica, completa l’opera trasformandola in un’esperienza multidisciplinare che unisce parola, suono e immagine in un unico flusso.

La Notte dell’Anima – primo capitolo del percorso Alchimia in Musica – sarà disponibile dal 21 settembre 2025, in concomitanza con l’Equinozio d’Autunno, su tutte le principali piattaforme digitali (Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music).

Un percorso nell’oscurità fertile da cui nasce la luce, un rito che parla al corpo, alla mente e all’anima.

Chi sono Roberta Mastrangelo e Alessio Boni?

Roberta Mastrangelo

Counselor olistico, coach motivazionale e facilitatrice in costellazioni familiari ed aziendali. Laureata in Lingue e Comunicazione, unisce l’esperienza aziendale a un percorso quindicennale di formazione nelle relazioni d’aiuto, nella danzaterapia e nello sviluppo delle percezioni sottili. Accompagna persone in percorsi individuali e di gruppo attraverso counseling, costellazioni, tarocchi evolutivi, pratiche energetiche, meditazione e musica. È autrice del podcast “Passi, l’equilibrio un giorno alla volta”.

Alessio Boni

Compositore e musicoterapeuta, specializzato in frequenze a 432 Hz e paesaggi sonori meditativi. La sua musica fonde ricerca vibrazionale e creatività, accompagnando pratiche di introspezione, meditazione e trasformazione interiore. Ha collaborato con artisti, registi e realtà internazionali, componendo colonne sonore, progetti olistici e percorsi dedicati al sound healing e all’evoluzione della coscienza.

