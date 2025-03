Equinozio D’autunno 2024

Ciccio Merolla Band Ft. Gianfranco Campagnoli

Sabato 7 settembre 2024

Scario, Piazzale del Porto

Nell’incantevole cornice del Porto di Scario si è svolto il consueto appuntamento con la rassegna Equinozio D’Autunno per il 2024, patrocinata dal Comune di San Giovanni a Piro in provincia di Salerno e, come sempre, sotto la magistrale direzione artistica di Don Gianni Citro.

L’appuntamento della serata è stato con la band di Ciccio Merolla, indiscusso maestro del percussionismo di scuola partenopea, accompagnato da una ricca band di professionisti tra cui spiccava, nella sezione fiati, la presenza del trombettista Gianfranco Campagnoli.

La manifestazione ha riscosso un ottimo successo di pubblico, come sempre intensamente coinvolto dalla consueta prorompente capacità di Merolla di animare e trascinare i suoi affezionati sostenitori con i suoi maggiori successi, tra cui non poteva mancare l’ultima sua “Malatia”.