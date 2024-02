“Equidistanti” è il nuovo singolo di CASX

Esce venerdì 26 gennaio 2024, per l’etichetta V4V “Equidistanti“, il terzo singolo estratto nuovo album di CASX. Continua quindi il percorso dell’alter ego musicale di Arianna Puccio (founder della realtà Studio Cemento) che aggiunge un capitolo alla sua autobiografia musicale dove convivono influenze alternative rock, dark e infinite citazioni cinematografiche che vanno a formare un’intensa autobiografia musicale.

Si tratta di un pezzo che parla di ricordo, più precisamente di memorabilia, di tutte quelle cose che rimangono di noi dopo la morte che raccontano ciò che siamo stati e che continueremo ad essere nei ricordi dei nostri cari. Un altro tassello della storia che verrà raccontata nel disco di Casx, in uscita nei prossimi mesi.

Di “Equidistanti“, Casx racconta: “… c’è un momento esatto quando qualcuno a te caro muore in cui devi costringere il tuo cervello a vedere i ricordi come la cosa più bella che ti rimane di qualcuno e non come cento pugnalate al cuore“.

SCOPRI IL BRANO: https://orcd.co/casxequidistanti

Scritta da Arianna Puccio e Matteo Rizzi (@casxmusica ; @forsedanzica )

Testo di Arianna Puccio (@casxmusica)

Prodotta da Forse Danzica (@forsedanzica ) e Armo (@maybearmo )

Mix & Master: Davide Foti (@alone.nowhere )

Batterie: Omar Ghezzi (@sad_lovers_and_omar)

Chitarre, Basso e Tastiere: Francesco Tribbia Azzola @muddy_oter

e Matteo Rizzi @forsedanzica e Marco Boffelli @maybearmo

Art Direction: Studio Cemento (@studiocemento)

Foto e Video:: Davide Saleri (@davidesaleri)

Assistente: Emanuele Bodei (@bodeiemanuele)

MUAH: Monica Crosta (@_monica.crosta )

Styling: Federica Furfaro (@fe___fy )

Clothes: @ninnapicola @drmartensofficial @hubcommnet @marsell.official @dollskill

MGMT: @v4vrecords

Distribution: @the_orchard_

Arianna Puccio, in arte CASX (si legge ‘Casper’, come il fantasma), è una cantautrice di Milano. Laureata in cinema, media design e web marketing, nella vita di tutti i giorni lavora come Art Director per i cantanti con la sua agenzia ‘Studio Cemento’. Scrive da quando è piccola, ma è nel 2020, dopo aver conosciuto Matteo Rizzi (aka Forse Danzica) il suo produttore, che comincia a lavorare a questo progetto, rifinito poi in studio da Davide Foti (Studio Cemento). La sua musica unisce sonorità che vanno dal post-punk allo shoegaze, respirando influenze come: Joy Division, Citizen, Brand New, Nirvana, Editors, Daughter, Ethel Cain e tanti altri.

A Maggio 2023 rilascia “Nessuno Vuole Essere Mio Amico” il suo disco d’esordio, preceduto da 5 singoli. Due volte scelta da Spotify Italia come copertina della playlist Rock Italia, nel corso del primo anno di attività è stata intervistata e recensita da alcune testate come: The Wom, Rockit,Bossy, Sky TG24.

Dopo una pausa estiva, CASX lavora alla scrittura del suo secondo album in uscita nel 2024. Il suo prossimo disco, sempre prodotto da Forse Danzica, racconta un’altra faccia del progetto, una versione più adulta di Arianna. Sonorità post-punk/midwest emo si uniscono ad un mondo più indie-folk/alternative rock, attraverso quello che sarà un concept album profondo che intinge dalla storicità passata fino ad arrivare alla contemporaneità dell’oggi, rivelando contraddizioni mai scomparse e ancora oggi attuali.

https://www.instagram.com/casxmusica/