“Epigment” è il primo EP di Mr. Fa & Ramingo

Fuori da venerdì 13 gennaio 2023 il primo EP dell’ecclettico duo Mr. Fa & Ramingo. Epigment (o anche E’ Pigment in pugliese) rappresenta la prima coloratissima tappa di un percorso lungo un anno condiviso da Mr. Fa & Ramingo, che porta alla luce molti aspetti delle personalità artistiche di entrambi e che, nonostante il variegato lavoro svolto dai due, si prospetta come una fase embrionale di qualcosa che vuole arrivare ancora più lontano con la spinta creativa che i due si alimentano l’un l’altro. Due solisti che si ritrovano in simbiosi con lo scopo naturale di dare vita a diverse facce nascoste delle rispettive lune, grazie alla ricerca musicale effettuata da Ramingo in ogni produzione del progetto (che vede al suo interno anche due collaborazioni con AFROLOGìK e Alessandro Castagni, produttore di DITONELLAPIAGA) e grazie alla vocalità incredibilmente versatile ed espressiva di Mr. Fa che illumina ogni brano di luce propria.

“Epigment si pone come un crossover tra la concezione di musica hip-hop e RnB d’oltreoceano e la sperimentazione con sonorità e strutture non sempre convenzionali che portano l’ascoltatore in viaggio alla scoperta di questi colori”



BIO:

Fabio Greco (in arte Mr. Fa) è un artista classe 2000, nato a Corato, cresciuto tra cantautorato, musica etnica, hard rock e musica Afroamericana moderna. Approfondendo sempre di più quest’ultima, ha sviluppato un linguaggio personale e originale, grazie all’immersione nella cultura del rap e delle sonorità neo soul. Trasferitosi a Roma inizia a frequentare il corso di tecnica vocale, tenuto dall’artista RnB Ainè presso l’accademia romana di musica, con il quale raffina la sua tecnica e il suo approccio compositivo. In diverse occasioni condivide il palco, come corista, con lo stesso Ainè, apre il concerto di Kid Francescoli a Roma e si esibisce come turnista con il collettivo romano “Comemammam’hafatto” curato dal Dj e producer Max Scoppetta.

Juan Claudio Averoff Rico aka Ramingo, classe ’96, é un producer, rapper, cantante songwriter e Dj romano di origine Cubana, attivo dal 2016. Fortemente influenzato dalla musica afroamericana, afrolatina e dalla musica elettronica moderna, come produttore sviluppa uno stile riconoscibile e personale, anche grazie alle interazioni all’interno del Saint Louis College of Music di Roma, che frequenta per 4 anni studiando composizione e musica elettronica. Rilascia il suo primo disco di conscious rap nel 2016, dopodiché solo 4 singoli fino a Marzo 2020, in cui publica due album strumentali autoprodotti (genere Alternative hip-hop) di cui un brano diventa colonna sonora di un progetto di video-danza vincitore del bando nazionale “La danza in un minuto”. All’inizio del 2022 inizia a praticare il mixing esibendosi in piccoli locali romani. A distanza di pochi mesi inizia a lavorare Come Dj e performer al “Circolo degli illuminati “ famoso club romano. In primavera apre il concerto al cantante RnB Ainè , con un dj set e una performance cantata. Nel mese di luglio, con il progetto AFROLOGÌK di cui è membro e fondatore, suona in apertura all’unica data italiana del produttore e performer francese Kid Francescoli, mentre a dicembre condivide il palco con A-Star, uno degli esponenti più popolari della musica afrobeats a livello mondiale. Per terminare l’anno in bellezza viene segnalato dal magazine “Zero” come uno dei Dj più promettenti della scena club romana.

https://www.instagram.com/_mr.fa_/

https://www.instagram.com/rimangoramingo/