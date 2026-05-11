Enzo Avitabile Dottore Honoris Causa a L’Orientale: la celebrazione della World Music

Napoli si prepara a rendere omaggio a uno dei suoi figli più illustri e visionari. Giovedì 18 giugno, nella suggestiva cornice della Basilica di San Giovanni Maggiore, l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale conferirà la laurea magistrale honoris causa in “Lingue e Comunicazione Interculturale in Area Euromediterranea” a Enzo Avitabile.

Il riconoscimento, consegnato dal Rettore Roberto Tottoli, celebra una carriera costruita sull’abbattimento dei confini musicali e sulla ricerca costante di un dialogo tra le sponde del Mediterraneo e oltre.

Una Lectio Magistralis tra radici e contaminazioni

La cerimonia si aprirà con i saluti di Roberta Arbolino (vicedirettrice del Dipartimento di Scienze umane e sociali), seguiti dalla Laudatio affidata ad Anna Mongibello, coordinatrice del corso di laurea. Il momento culminante sarà la Lectio magistralis del neodottore Enzo Avitabile, un viaggio attraverso la sua filosofia musicale.

Secondo il Rettore Tottoli, Avitabile incarna alla perfezione lo spirito dell’Ateneo: «Esempio concreto della musica che non ha radici e abbatte ogni confine. Un artista che si spinge fuori dai confini del già noto per misurarsi con le culture più lontane».

Il profilo: Una vita per la musica

Classe 1955, con 20 album all’attivo, Enzo Avitabile è un’icona della musica globale. Dalle storiche collaborazioni con giganti come James Brown, Tina Turner e Marcus Miller, fino ai duetti con i grandi della musica italiana (da Pino Daniele a Franco Battiato), il suo percorso è costellato di successi. Collabora, inoltre, con registi come Paolo Sorrentino ed Edoardo De Angelis. Il premio Oscar Jonathan Demme gli ha dedicato il docufilm “Enzo Avitabile Music Life”. Vincitori di 2 David di Donatello, 2 Targhe Tenco, 3 Nastri d’Argento e numerose nomination internazionali.

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