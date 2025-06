Enzo Avitabile, De Gregori e Jovanotti in piazza Mercato (NA) il 29 luglio

Enzo Avitabile festeggia 70 anni con un grande concerto gratuito, domenica 29 giugno, alle ore 21, in piazza Mercato, a Napoli.

Sul palco, insieme all’artista partenopeo, saliranno ospiti d’eccezione: Jovanotti, Francesco De Gregori e Daby Touré. Tutti artisti con cui Avitabile ha condiviso importanti collaborazioni nel corso della sua lunga carriera.

L’artista ha realizzato per Jovanotti, i brani “Corpo a corpo” e “Simmo tutt’uno”, oltre a partecipare a diverse performance dal vivo.

Invece, con De Gregori, il “principe” della canzone d’autore italiana, ha inciso “Attraverso l’acqua”.

Con Daby Touré – musicista nato in Mauritania, cresciuto in Senegal e da anni residente a Parigi, già collaboratore di Peter Gabriel – ha firmato uno dei brani più iconici del suo repertorio: “Mane e mane”.

Inoltre, Avitabile è l’artista italiano con il maggior numero di collaborazioni internazionali. Nel suo album del 2012, Black Tarantella, ha duettato con grandi nomi come Franco Battiato, Francesco Guccini, David Crosby, Bob Geldof, Pino Daniele e lo stesso Touré.

Enzo Avitabile ha dichiarato:

“Sarà una festa e ringrazio il Comune di Napoli e la Regione Campania per aver reso possibile insieme col mio manager Andrea Aragosa queto meraviglioso evento. Ma sarà soprattutto un concerto politico e per la pace. Ho sempre raccontato le sofferenze degli ultimi e le disuguaglianze del mondo e non c’è stato un solo momento in cui mi sono fermato su questa linea. Anche domenica sera dal palco di piazza Mercato ci saranno messaggi di pace e contro la guerra e le ingiustizie del mondo”.

Cenni biografici

Enzo Avitabile è un compositore, cantautore e musicista tra i più originali del panorama italiano. Capace di superare barriere linguistiche, stilistiche e culturali, ha sviluppato uno stile unico, che fonde radici popolari, world music e sperimentazione.

Vincitore di numerosi premi – 2 David di Donatello, 2 Targhe Tenco, 3 Nastri d’Argento, 4 nomination ai BBC World Music Awards, Premio Ubu, Globo d’Oro, Premio Morricone, Premio Carosone, Premio De André, Ciak d’Oro, Vela d’Argento – ha saputo unire una carriera costellata di successi a una continua ricerca musicale e culturale, fatta di contaminazioni e incontri artistici.