Enzo Avitabile a Piazza Mercato (Napoli) per il World Summit – 21 giugno

di
Orlando Battipaglia
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Enzo Avitabile a Piazza Mercato (Napoli) per il World Summit (21 giugno)

In occasione della Festa della Musica, in programma il 21 giugno, Piazza Mercato a Napoli ospiterà un grande concerto di Enzo Avitabile, protagonista di una serata all’insegna dell’incontro tra culture e tradizioni musicali.

“La musica del mondo e i mondi della musica” è il tema scelto per l’edizione 2026 della manifestazione, che vedrà sul palco, insieme ad Avitabile, i Bottari di Portico di Caserta e i Black Tarantella.

Ad arricchire ulteriormente il programma saranno gli ospiti speciali: Angélique Kidjo, Rokia Traoré, Sayf e Zulù dei 99 Posse, con la partecipazione straordinaria di Massimiliano Gallo.

Il concerto avrà inizio alle ore 21:30 . Ingresso libero

Laurea Honoris Causa

Pochi giorni prima, il 18 giugno 2026 alle ore 11.00, Enzo Avitabile riceverà la Laurea Honoris Causa in Lingue e Comunicazione Interculturale in Area Euromediterranea presso la Basilica di San Giovanni Maggiore. ( vedi anche https://www.soundcontest.com/enzo-avitabile-dottore-honoris-causa-a-lorientale-la-celebrazione-della-world-music/)

Cenni biografici

Nato a Napoli nel 1955, Enzo Avitabile è uno dei più autorevoli protagonisti della musica italiana contemporanea. Cantautore, sassofonista e compositore, ha costruito nel corso della sua carriera un linguaggio musicale originale, capace di intrecciare la tradizione napoletana con influenze provenienti dalla world music, dal funk e dal jazz.

Diplomato in flauto e composizione presso il Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli, Avitabile si è distinto per una costante ricerca artistica e per la capacità di raccontare, attraverso la musica, l’identità culturale del suo territorio e le grandi questioni sociali del nostro tempo.

Durante la sua carriera ha collaborato con alcuni tra i più importanti artisti della scena italiana, tra cui Pino Daniele ed Edoardo Bennato. Il suo inconfondibile stile musicale lo ha inoltre portato a confrontarsi con protagonisti della musica internazionale come James Brown, Tina Turner e Afrika Bambaataa, consolidando una dimensione artistica capace di superare confini geografici e culturali.

Grazie a un percorso ricco di riconoscimenti e collaborazioni prestigiose, Enzo Avitabile è oggi considerato una delle voci più originali e rappresentative della musica d’autore italiana.