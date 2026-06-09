Enzo Avitabile a Piazza Mercato (Napoli) per il World Summit – 21 giugno

Nato a Napoli nel 1955, Enzo Avitabile è uno dei più autorevoli protagonisti della musica italiana contemporanea. Cantautore, sassofonista e compositore, ha costruito nel corso della sua carriera un linguaggio musicale originale, capace di intrecciare la tradizione napoletana con influenze provenienti dalla world music, dal funk e dal jazz.

Diplomato in flauto e composizione presso il Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli, Avitabile si è distinto per una costante ricerca artistica e per la capacità di raccontare, attraverso la musica, l’identità culturale del suo territorio e le grandi questioni sociali del nostro tempo.

Durante la sua carriera ha collaborato con alcuni tra i più importanti artisti della scena italiana, tra cui Pino Daniele ed Edoardo Bennato. Il suo inconfondibile stile musicale lo ha inoltre portato a confrontarsi con protagonisti della musica internazionale come James Brown, Tina Turner e Afrika Bambaataa, consolidando una dimensione artistica capace di superare confini geografici e culturali.

Grazie a un percorso ricco di riconoscimenti e collaborazioni prestigiose, Enzo Avitabile è oggi considerato una delle voci più originali e rappresentative della musica d’autore italiana.