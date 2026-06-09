Enzo Avitabile a Piazza Mercato (Napoli) per il World Summit – 21 giugno

In occasione della Festa della Musica, in programma il 21 giugno, Piazza Mercato a Napoli ospiterà un grande concerto di Enzo Avitabile, protagonista di una serata all’insegna dell’incontro tra culture e tradizioni musicali.
“La musica del mondo e i mondi della musica” è il tema scelto per l’edizione 2026 della manifestazione, che vedrà sul palco, insieme ad Avitabile, i Bottari di Portico di Caserta e i Black Tarantella.
Ad arricchire ulteriormente il programma saranno gli ospiti speciali: Angélique Kidjo, Rokia Traoré, Sayf e Zulù dei 99 Posse, con la partecipazione straordinaria di Massimiliano Gallo.
Il concerto avrà inizio alle ore 21:30 . Ingresso libero
Laurea Honoris Causa
Pochi giorni prima, il 18 giugno 2026 alle ore 11.00, Enzo Avitabile riceverà la Laurea Honoris Causa in Lingue e Comunicazione Interculturale in Area Euromediterranea presso la Basilica di San Giovanni Maggiore. ( vedi anche https://www.soundcontest.com/enzo-avitabile-dottore-honoris-causa-a-lorientale-la-celebrazione-della-world-music/)