Enrico Deregibus incontra Gnut il 20 dicembre a Officina Pasolini (Roma)

Venerdì 20 dicembre alle ore 21 torna a Officina Pasolini (il Laboratorio di Alta formazione artistica e HUB culturale della Regione Lazio diretto da Tosca) ‘Uno a uno’, il format tra musica e parole curato dal giornalista Enrico Deregibus, che ha già incontrato sul palco del Teatro Eduardo De Filippo di Roma molte figure di spicco del panorama musicale italiano.

Stavolta a raccontarsi tra qualche brano live e qualche video sarà Gnut, nome d’arte di Claudio Domestico, una delle voci più significative della canzone d’autore contemporanea.

L’entrata è gratuita. A questo link è possibile prenotarsi per l’evento: www.eventbrite.it/e/uno-a-uno-con-gnut-tickets-1097379695209?aff=oddtdtcreator

L’ingresso del Teatro Eduardo De Filippo, che si trova all’interno della struttura di Officina Pasolini, è in viale Antonino di San Giuliano 782 (angolo via Mario Toscano), a pochi passi da Ponte Milvio.

Biografia – GNUT

Nato a Napoli nel 1981, Gnut è un cantautore, chitarrista, produttore e compositore di colonne sonore. Le sue influenze musicali partono dal folk inglese di Nick Drake e John Martin, passando per la canzone napoletana, il blues e la musica africana del Mali. Ha collaborato con artisti di rilievo della scena musicale italiana e internazionale, distinguendosi per l’originalità delle sue composizioni e per un sound che unisce tradizione e modernità.

Durante la serata Gnut offrirà anche alcuni brani tratti dal suo ultimo disco “Nun te ne fa’”, il risultato di un lavoro di scrittura che ha preso il via nel 2014, grazie all’amicizia e ai forti legami artistici stretti con il poeta partenopeo Alessio Sollo e il singer songwriter inglese Piers Faccini.