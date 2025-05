Emilio Sorridente: “Hotel R_Evolution” tra visioni e rivoluzioni

Hotel R_Evolution, settimo capitolo musicale di Emilio Sorridente, è un viaggio sonoro attraverso stanze immaginarie, ognuna con la propria voce, il proprio battito, la propria rivoluzione. Un album potente e viscerale, nato da sessioni in presa diretta e modellato con strumenti analogici.

L’album rappresenta un ritorno alle radici del rock più puro, arricchito da una forte impronta psichedelica che attraversa ogni traccia. Pubblicato il 2 maggio 2025 da RNC Music, Hotel R_Evolution segna una nuova tappa nell’evoluzione sonora dell’artista, che dopo l’esperienza con Youth Glover nei Dream Symposium, riscopre e rilancia la sua anima rock.

Struttura dell’album:

Ma Hotel R_Evolution è molto più di una semplice raccolta di canzoni: è un luogo mentale, un passaggio simbolico, a tratti una trappola sonora. Un’esperienza che accompagna l’ascoltatore attraverso nove stanze, ognuna con la propria storia – reale o immaginaria.

Dopo l’atmosfera rarefatta di From the Shell, Sorridente torna a un rock diretto, viscerale, suonato, urlato, vissuto.

Il cuore dell’album pulsa grazie a chitarra, basso e batteria registrati in presa diretta in soli due giorni, poi arricchiti da stratificazioni analogiche: delay, organi e pianoforte a coda. Un approccio anacronistico nella produzione, ma con una visione moderna.

La “R” di R_Evolution diventa simbolo di separazione e unione: hotel, rivoluzione, rievoluzione.

Il disco si apre con Revolution, il singolo di lancio uscito il 25 aprile 2025, che racchiude perfettamente il cuore del progetto: una chiamata all’azione, un manifesto di cambiamento, accompagnato da un videoclip suggestivo firmato da Mr Holyshit.

Le tracce Revolution e Here She Comes sono state masterizzate da Andy Walter presso gli Abbey Road Studios, a testimonianza di una visione artistica che guarda sia al passato che al futuro (echi di suoni Beatles).

L’album contiene anche la prima cover mai realizzata da Emilio e dalla sua band: Ten Thousand Words In A Cardboard Box, brano storico di Twink, ex compagno di Syd Barrett negli Stars. L’idea nasce da una collaborazione diretta tra Emilio e Twink stesso.

«Non voglio spiegare le canzoni. Voglio che chi ascolta lo faccia dall’inizio alla fine, come si faceva una volta», dichiara Emilio Sorridente, da sempre restio a qualsiasi etichetta.

L’intero disco è cantato in inglese, lingua scelta per ragioni di ritmo, impatto e sonorità.

La copertina, firmata dal duo Doc Mùrdaka e Carmelo Marturano, è un’opera incendiaria: un telo rosso, il fuoco, un manifesto visivo. Non è solo grafica: è visione artistica.

Biografia

Emilio Sorridente affonda le sue radici artistiche nel rock psichedelico e nel blues. Chitarrista e cantante, ha sviluppato nel tempo un percorso eclettico tra cantautorato sperimentale (Anomalia di sistema, Reality Show), rock-reading (7 Sins) e collaborazioni dal vivo con importanti esponenti della scena blues (come Franco Vinci, Roberto Ciotti, Will Tang e Patrick Murdoch) e del rock (tra cui Black Seeds, Encelado, John ‘Twink’ Alder, Gary Lucas e Martin ‘Youth’ Glover).

Il suo precedente album, From the Shell, pubblicato in vinile da RNC Music/Self, ha vinto il Best Vinyl Award 2016 per la miglior copertina in Italia, curata sempre da Marturano e Doc Mùrdaka. Quasi interamente strumentale, si chiude con Love Will Find You, scritta a quattro mani con Michael Orzek e masterizzata da Andy Jackson, storico ingegnere del suono dei Pink Floyd.

Nel 2020, fonda insieme a Youth il progetto Dream Symposium, con cui pubblica Green Electric Muse per l’etichetta londinese Youth Sound Records. Uscito in edizione limitata su vinile verde nel luglio 2024, il disco ha ricevuto consensi unanimi dalla critica, incluso un plauso dalla storica rivista inglese International Times.