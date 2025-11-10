Emiliano D’Auria con “Meanwhile” in tour a novembre 2025

Meanwhile è il nuovo album di Emiliano D’Auria. A accompagnarne l’uscita, un tour europeo di nove concerti che toccherà Italia, Germania, Lituania e Polonia.
Il tour è iniziato venerdì 7 novembre al Cotton Jazz Club di Ascoli Piceno, città natale dell’artista.
Il tour prosegue con le seguenti date:
- 10/11 Vicenza – Bar Borsa
- 11/11 Verona – Cantine dell’Arena
- 12/11 Marghera – Al Vapore
- 13/11 Passau (Germania) – Jazz Café
- 15/11 Vilnius (Lituania) – Piano Jazz Fest
- 16/11 Gliwice (Polonia) – Palm Jazz Fest
Un quintetto internazionale
Sul palco, D’Auria guida un quintetto internazionale composto da Philip Dizack, tromba; Godwin Louis, sax alto; Jacopo Ferrazza, contrabbasso; Joe Dyson, batteria.
L’incontro tra l’energia e il respiro del sound americano dei tre musicisti statunitensi e la sensibilità melodica europea di Ferrazza e D’Auria dà vita a un linguaggio sonoro originale e contemporaneo, frutto del dialogo tra culture e visioni diverse.
Un nuovo capitolo dopo The Baggage Room
Registrato a Monaco di Baviera nel novembre 2024, con una formazione in parte diversa (Dayna Stephens al sax tenore e Kush Abadey alla batteria), Meanwhile include anche le note di copertina di Ted Panken.
L’album rappresenta il secondo capitolo di un progetto più ampio iniziato con The Baggage Room:
se nel precedente lavoro D’Auria raccontava in musica le esperienze degli immigrati europei all’arrivo a Ellis Island, Meanwhile esplora ciò che accade dopo — le storie di chi ha trovato una nuova strada e una nuova vita.
Ascolta il brano “Meanwhile”
Un ponte tra mondi
Anche in questo lavoro, Ellis Island è interpretata come un non-luogo, simbolo di speranza e rinascita.
La musica di D’Auria non intende rievocare il passato, ma offrire una riflessione attuale sull’esperienza umana e sulle sfide sociali del nostro tempo. Meanwhile è un crocevia di stili e identità, un ponte che unisce mondi diversi in dialogo continuo.
Oggi residente a New York, D’Auria continua la sua ricerca di connessioni e nuove visioni, non solo musicali.
La sua musica nasce dall’incontro e dall’ascolto reciproco, trasformando ogni voce del quintetto in parte di un racconto collettivo.
