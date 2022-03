Emergenti in Adozione numero 18: la dance di Vyola

Format settimanale radiofonico (totalmente gratuito), giunto alla diciottesima puntata, dedicato agli artisti emergenti, condotto da Carlo Audino (esperto musicale e cantautore emergente) e Sabrina Seaside (speaker radiofonica).

La trasmissione è presente in varie emittenti radiofoniche sia web che FM. In onda vanno solo brani inediti di artisti che si stanno affacciando al panorama musicale e ad ogni puntata vi è un’intervista ad un Emergente diverso in cerca di pubblico che lo … “adotti”.

“Emergenti in Adozione” è un format radiofonico ideato e creato da un gruppo di Emergenti che trova il suo punto di riferimento nel sito https://seasidemusic.it dove si condividono brani, idee e risorse.

Aderendo (sempre in maniera totalmente gratuita) al gruppo EiA (cioè Emergenti in Adozione) ogni artista ha a disposizione la possibilità di inserire da uno a tre brani nelle sei playlist che SeasideMusic gestisce in Spotify.

Inviando il file mp3 o wav del proprio brano alla redazione di EiA è possibile essere inseriti nella trasmissione radiofonica. Inoltre si può organizzare un’intervista o anche dei veloci spot all’interno della trasmissione stessa (la citofonata, il messaggio in segreteria telefonica oppure il messaggio vocale) per annunciare qualche nuova uscita o semplicemente per avere un po’ più di attenzione da parte del pubblico sempre più numeroso.

Tutte le interviste (ma senza le canzoni) vengono poi pubblicate nel podcast dedicato di SeasideMusic. Qualsiasi approfondimento, adesione, link alle radio, ai podcast o alle playlist, puoi ottenerlo dal sito https://seasidemusic.it .

La puntata di questa settimana: nr.18

Ma veniamo alla puntata di questa settimana, la numero 18, e gli artisti che sono stati inseriti (in ordine di comparizione nella trasmissione):

Angela Costabile: si definisce “Cantautrice per passione”, vive in provincia di Torino e partecipa a numerosi concorsi in tutta Italia e all’estero, vantando spesso ottimi piazzamenti. In questa puntata di Emergenti in Adozione è inserita la sua canzone “Punto tutto su me“, dal ritmo molto coinvolgente, tratto dall’album del 2016 “Oltre ciò che vedi”. Il video è visibile su YouTube a questo indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=KLW85IpgUKk

Morfema: artista selezionato nella 34^ Edizione di Sanremo Rock (sezione Trend 2020/21), Morfema (al secolo Marco Del Prete) ci propone un rock gradevole dal titolo “Oltre“. Approfondimenti su https://www.facebook.com/groups/1850347248612201/user/1193170142/

Mike Orange: cantautore Lombardo (Milano/Bergamo) espone problematiche più o meno profonde sia autobiografiche che non, descrivendo con maestrìa momenti della sua vita personale senza disdegnare riflessioni conseguentemente più profonde. Il brano scelto questa settimana ci fa sentire già in estate. Il titolo è “Mare“. Per approfondimenti: https://www.facebook.com/mikeorangeita Nel podcast di Emergenti in Adozione abbiamo anche l’intervista a Mike: https://www.spreaker.com/user/15748994/emergenti-in-adozione-puntata-007-podcas

Veronica Skye: giovane cantautrice Milanese, esprime nel suo progetto Skye il principio che non esiste alcun limite, ogni cosa è possibile sotto questo cielo. Introspettiva e spirituale nella trasmissione di questa settimana ci propone “Una laurea in tasca“, un brano che contrappone diverse generazioni. Approfondimenti qui: https://www.facebook.com/skye17297/

Carlo Audino: il Patron del progetto Emergenti in Adozione, anche lui un Emergente con molta esperienza sul campo e per questo vuole cercare di condividere quanto più sia possibile condividere con gli altri Artisti. Tutte le informazioni ed i link su Carlo sono reperibili dal suo sito https://carloaudino.it . Il brano di punta di questo periodo è intitolato “Bisogno di lei” e tratta della violenza psicologica sulla donna.

Vyola : è la cantautrice intervistata questa settimana. Recentemente corista di Jenny B, dedica tutta se stessa in questo suo nuovo progetto musicale coadiuvata da Carmelo Privitera e da Carmelo Caracciolo. I suoi pezzi, sotto un ritmo dance, nascondono profonde riflessioni di bianco e nero, luce ed ombra, alti e bassi. I brani inseriti nell’intervista sono “Baciami baciami” e “Dirty love“. Approfondimenti su https://www.facebook.com/Vyolasinger

Riccardo Lorusso: musicista e cantautore, chitarrista Jazz con Conservatorio al massimo dei voti, è anche turnista ed ha varie band con cui esegue brani di ampio repertorio. Tutte le info ed altri link li puoi trovare nel suo sito web https://www.riccardolorusso.com/ . Nella trasmissione di questa settimana è stata inserita la coinvolgente “Il prezzo della notte (Merito di più)”

Cristiano Coppa: per gli amanti di hard rock ed heavy metal Cristiano (di Jesi, Marche) è davvero una delizia. La particolarità di questo straordinario Emergente è che, essendo docente di religione plurilaureato in Filosofia ed in Teologia ma allo stesso tempo un appassionato dell’heavy metal, ha fuso il tutto e da ciò ne è conseguita una fantastica miscellanea tutta da ascoltare! Il brano scelto per questa settimana è “Don’t fear the storm“. Per chi volesse approfondire: https://instagram.com/cristianocoppa?utm_medium=copy_link Nel podcast di Emergenti in Adozione abbiamo anche l’intervista a Cristiano: https://www.spreaker.com/user/15748994/emergenti-in-adozione-puntata-004-podcas

Elisabetta Perversi: artista selezionata nella 34^ Edizione di Sanremo Rock (sezione Trend 2020/21), Elisabetta è una fantastica cantautrice Milanese. Riceve numerosi premi grazie a questo suo estro musicale. In particolare il brano di questa settimana, “La macchina del tempo“, riceve molte attenzioni durante il Tour Music Fest di Mogol che addirittura ne pubblica il testo nella rivista CET Scuola Autori. Link di approfondimento: https://www.facebook.com/Elisabetta-Perversi-585991048500826 . Nel podcast di Emergenti in Adozione abbiamo anche l’intervista ad Elisabetta: https://www.spreaker.com/user/15748994/emergenti-in-adozione-puntata-003-podcas

Daniele D’Elia: cantautore Sardo che vive e lavora a Como, ha tra le sue principali caratteristiche la profonda ricercatezza delle fantastiche linee melodiche ed armoniche che sorreggono i suoi brani. Unite ad una sapiente codifica del testo, le canzoni che ne risultano sono una meglio dell’altra. Questa settimana abbiamo inserito nella trasmissione il brano “A squarciagola“. Per chi vuole approfondire può partire da qui: https://www.facebook.com/danieledeliaofficial/ . Nel podcast di Emergenti in Adozione abbiamo anche l’intervista a Daniele: https://www.spreaker.com/user/15748994/podcast-intervista-daniele-d-elia

I partners:

Per la diffusione della trasmissione Emergenti in Adozione si ringraziano le radio che aderiscono al nostro progetto che sono:

Antenna Web: https://antennaweb.it/

Art Radio: http://www.artradio.it/

Play4you Web Radio: https://www.play4you.it/

Radio41: http://www.radio41.it/

Radio Armony: https://www.radioarmony.it/

Radio Derbi Web: https://www.radioderbiweb.it/it

Radio Mania: http://radiomania.it/

Ovviamente siamo ben felici di fornire settimanalmente (e, ovviamente, in via del tutto gratuita!) la nostra trasmissione a qualsiasi emittente radio che ce lo richieda ai nostri contatti reperibili dal sito https://seasidemusic.it .

Infine, noi siamo sempre in cerca di nuovi talenti da poter valorizzare al massimo delle nostre modeste forze, quindi se anche tu, come noi, scrivi, canti, suoni e senti l’esigenza di essere “adottato” da un pubblico sempre più vasto ed attento alle tue corde, il tutto in compagnia di altri tuoi colleghi-fratelli, beh, allora non esitare a contattarci: per info e link vai su https://seasidemusic.it .

Ti aspettiamo !

Buona musica e buon ascolto a tutti !

A risentirci alla prossima settimana.