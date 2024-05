Emanuele Scataglini: “THE CAROUSEL”. Capitolo I – Le Americhe

“THE CAROUSEL” è il nuovo progetto musicale di Emanuele Scataglini, che dopo “PABLO” affronta in questa nuova avventura il tema del viaggio. Il viaggio come esperienza di vita per conoscere e comprendere le tante diverse culture che ci circondano.

Il primo CAPITOLO di questo lavoro diviso per tappe è dedicato interamente al continente Americano, con tre brani particolarmente significativi, in grado di riproporre musicalmente le atmosfere delle culture che Scataglini ha deciso di affrontare.

Parliamo di Gypsy Tango, un metissage tra mondi diversi che si fonde nella grande e bella Argentina; di On The River che rappresenta un omaggio al blues; e di Sunset in Sud America che trova ispirazione nelle armonie tipiche della musica latina.

Una fusion di elementi e “sapori”, come messaggio per un mondo inclusivo dove potersi confrontare con la infinita bellezza delle diverse culture.

Questo il messaggio che pervade tutta l’opera di Scataglini, tra musica, teatro e molteplici forme espressive che ne caratterizzano l’essenza pura e profonda.

In attesa dei prossimi capitoli, che andranno ad arricchire le già tante sfumature di “THE CAROUSEL”.