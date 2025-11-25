Emaho: psichedelia ipnotica e viaggi dimensionali nel nuovo singolo. In concerto il 30 novembre a Roma

E’ uscito giovedì 20 novembre “Mantra Loop (Wheat Remix)”, il nuovo singolo della band EMAHO, nata dalla fusione di tre energie artistiche uniche: Andrea Pietrangeli, Eleonora Velka-Sai e Massimo Marraccini.

Il suono della band crea un ponte tra la sperimentazione elettronica contemporanea e il richiamo ancestrale delle musiche etniche, in un vero e proprio nuovo genere: la SED MUSIC (Spiritual Ecstatic Dance Music).

Frequenze benefiche, ritmi percussivi, emozioni primordiali e melodie naturali risvegliano la profonda connessione con la natura, con la propria energia e con le nostre radici più profonde.

“Mantra Loop (Wheat Remix)” una rivisitazione dance di un brano precedente, che trasporta in una meditazione spontanea già dal primo ascolto grazie alla voce guida avvolgente di Eleonora Velka Sai che si amalgama con i cori di Andrea Pietrangeli e le ritmiche di Massimo Marraccini.

Il brano è accompagnato da un video che richiama il viaggio astrale interiore, immagini che trasportano dal macrocosmo al microcosmo in una ininterrotta sequenza di piani energetici infiniti che replicano loro stessi.

Tutti gli album della band sono un viaggio sonoro psichedelico, che nei live è amplificato da videoproiezioni e light design sincronizzati con ritmo e intensità. Ogni brano è anche un racconto visivo, un connubio perfetto tra suono e arte visual che trasforma i concerti in un’immersione sensoriale senza precedenti: un’esplosione di gioia e colore coinvolgente attraverso il potere del suono e del movimento libero.

Il prossimo concerto: domenica 30 novembre presso STAZIONE BIRRA, lo storico locale di via Placanica, 172 – Tel. 06.79845959

ANDREA PIETRANGELI

Cantante, chitarrista, tastierista, percussionista, arrangiatore e polistrumentista. Ha composto più di 300 brani, 6 album e sostenuto migliaia di serate live. Sperimenta da anni l’effetto benefico delle frequenze e delle vibrazioni sonore su se stesso e sulle persone. Autore affermato, ha scritto 7 libri best sellers (tra cui il famoso STICAZZI) raggiungendo spesso i primi posti delle classifiche di vendita. Videomaker e grafico creativo, ha girato quattro documentari visibili su Youtube, oltre a numerosi videoclip. Ha fondato il progetto Emaho nel 2017.

ELEONORA VELKA-SAI

Soul Singer, artist, teacher voice & sound healing therapist. Con la sua voce eterea, guida nell’esplorazione delle poten- zialità terapeutiche del suono. Cantante meditativa, alchimista sonora e insegnante di Nada Yoga, dopo un passato bril- lante nella pop-music come cantautrice e performer, si dedica alla ricerca spirituale e alle terapie di autoguarigione attraverso la voce e le vibrazioni sonore. Profondamente ispirata dalla Natura, trasmette con amore e gratitudine ciò che ha acquisito nei suoi viaggi terreni e ultraterreni è saldamente legata alla sua terra d’origine, la Tuscia. Entra nel gruppo Emaho nel 2024.

MASSIMO MARRACCINI

Percussionista, batterista, compositore, arrangiatore, produttore, Polistrumentista. Ha collaborato con le maggiori Or- chestre Sinfoniche italiane: l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra Sinfonica della RAI di Roma e Torino, l’Orchestra Sinfonica Regionale del Lazio, Roma Sinfonietta. è stato primo percussionista nella R.T.E. Concert Orches- tra di Dublino e ha collaborato con la BBC Concert Orchestra e la London Symphony Orchestra. Nel 2017 crea il Sound Side Studio, dove tutt’ora esercita l’attività di produttore musicale. Fa parte del progetto Emaho dal 2022.

Contatti: www.emahomusic.com

Youtube: https://www.youtube.com/@emahomusic153

Facebook: https://www.facebook.com/Emaho2022

Instagram: https://www.instagram.com/emaho_official/

Tik Tok: @emahomusic