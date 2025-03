Elsa Martin & Stefano Battaglia: “Lyra” – Il nuovo album dedicato a Pier Paolo Pasolini

Uscita: 6 marzo 2025

Etichetta: Artesuono

Elsa Martin (voce) | Stefano Battaglia (pianoforte)

Concerto di presentazione: 9 marzo 2025 – Teatro Immersivo P. Maurensig, Tavagnacco



Il 6 marzo 2025 esce “Lyra”, il nuovo album della cantante Elsa Martin e del pianista Stefano Battaglia, un progetto musicale che rende omaggio a Pier Paolo Pasolini, pubblicato dall’etichetta Artesuono.

Un dialogo tra musica e poesia, voce e pianoforte, che si sviluppa in 12 brani originali, ispirati alle poesie in friulano di Pasolini. L’album verrà presentato dal vivo il 9 marzo al Teatro Immersivo P. Maurensig di Tavagnacco.

Lyra: un viaggio tra poesia e musica

Le composizioni di Lyra nascono dall’incontro tra tradizione liederistica, musica popolare e sperimentazione contemporanea, intrecciando improvvisazione e creazione estemporanea con il profondo significato dei testi poetici.

Le poesie in friulano di Pasolini rappresentano una continua riscoperta della lingua e delle sue potenzialità espressive. Il friulano era per Pasolini una lingua materna, ma non la sua lingua madre, ed è proprio attraverso questa distanza che il poeta ha reinventato il linguaggio, donandogli una profondità quasi sacra.

In “Lyra”, ogni nota e parola si fondono in un’atmosfera contemplativa e poetica, trasformando il pensiero pasoliniano in suono e intelletto.

Un tributo a Pasolini a 50 anni dalla sua scomparsa ️

Il 2025 segna il 50° anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini, una delle figure più complesse e rivoluzionarie della cultura italiana. Poeta, scrittore, regista e intellettuale, Pasolini ha denunciato con forza l’omologazione culturale e la trasformazione antropologica dell’Italia del dopoguerra.

Stefano Battaglia aveva già dedicato al poeta il doppio album Re: Pasolini per ECM (2005), alcune delle cui composizioni rivivono ora in Lyra, arricchite dalle liriche originali.

Elsa Martin ha esplorato l’universo pasoliniano con Linguamadre: Il Canzoniere di Pasolini (2020) e con lo spettacolo teatrale Rosada!.

Tracklist & ispirazione

Ogni brano dell’album nasce dal sodalizio artistico tra Martin e Battaglia, che da oltre dieci anni condividono la passione per la poesia e le lingue minoritarie, espressioni profonde di identità culturale.

In Lyra, la città di Casarsa e il Friuli si trasformano in un paesaggio sonoro, dove la voce e il pianoforte esplorano l’intimità della parola poetica pasoliniana.

Concerto di Presentazione

Domenica 9 marzo 2025 – Teatro Immersivo P. Maurensig, Tavagnacco

Biglietti disponibili online e presso i rivenditori autorizzati.