Elle Vi: la crew che racconta l’Italia a colpi di Freestyle

Nel cuore della Valle Caudina, un territorio incastonato tra Benevento e Avellino, nasce Elle Vi, una crew musicale che sta attirando l’attenzione con un progetto originale e innovativo. Il nome Elle Vi non è casuale: deriva da “La Valle”, un chiaro omaggio alle radici di Marco (Blayk), Matteo (Falce) e Antonio (Rosyn), i tre membri del gruppo. Con background e stili differenti, i tre artisti hanno trovato nella versatilità e nella sperimentazione la loro cifra stilistica.

UN’ IDENTITÀ MUSICALE SENZA CONFINI

Sebbene il rap sia il cuore pulsante di Elle Vi, il gruppo non si lascia ingabbiare in un solo genere. La loro musica attraversa sonorità urban, melodiche e sperimentali, dando vita a brani che combinano tecnica, creatività e innovazione. Questa apertura stilistica permette loro di mantenere una freschezza espressiva unica nel panorama italiano, rendendo ogni produzione un’esperienza sonora in continua evoluzione.

IL PROGETTO: UN VIAGGIO TRA LE REGIONI D’ITALIA

A distinguere Elle Vi è un format che sta spopolando sui social: una serie di freestyle dedicati alle regioni italiane, pubblicati su Instagram, TikTok e YouTube. Ogni settimana, la crew rilascia un nuovo video in cui racconta, con ironia e provocazione, gli stereotipi, le tradizioni e le peculiarità di una specifica area geografica.

Oltre alla musica, un elemento distintivo del progetto è la coerenza estetica: nei video, i tre artisti indossano sempre la stessa tenuta – camicia bianca, pantaloni grigi, bretelle e scarpe eleganti – costruendo un’immagine riconoscibile e memorabile. Inoltre, ogni freestyle è accompagnato da un setting curato nei minimi dettagli per evocare l’identità della regione protagonista. Dalla preparazione delle orecchiette fatte a mano per la Puglia, alla rappresentazione della carbonara per il Lazio, ogni episodio è un’immersione culturale in musica.

L’OBBIETTIVO: LASCIARE IL SEGNO NELLA SCENA MUSICALE ITALIANA

Con questa iniziativa, Elle Vi non solo dimostra una profonda conoscenza del territorio italiano, ma costruisce anche un’identità artistica solida e innovativa. L’ironia e la provocazione si fondono con un alto livello tecnico, creando contenuti che intrattengono e fanno riflettere. In un’epoca in cui la musica passa sempre più attraverso le piattaforme digitali, la loro capacità di adattarsi e reinventarsi potrebbe essere la chiave per lasciare un’impronta duratura nella scena musicale italiana.

MEMBRI DI ELLE VI

BLAYK: Blayk è un rapper italiano nato a Salerno e cresciuto a Roma. Inizia ad approcciare alla musica scoprendo artisti come: Tupac, Notorius B.I.G. , Eminem, 50 Cent, Snoop Doog, Lil Wayne, Kanye West e molti altri. Si appassiona al genere e scopre in seguito il Rap italiano, principalmente tramite i collettivi del TruceKlan e Co’ Sang. Le maggiori influenze derivano però dai Club Dogo, Fabri Fibra e Marracash. L’esigenza di esprimersi, lo porta alla realizzazione di “Wild Coast” nel 2008, mixtape registrato interamente nella sua cameretta. Sin da subito, i contenuti dei sui testi sono caratterizzati da un senso di ribellione e malessere. Nel 2011 resta coinvolto in un grave incidente automobilistico e trova nuovamente conforto nella scrittura. Nel 2012 realizza un progetto composto da 16 tracce: “LA FENICE”. Nel 2019 esce “TRANSITION”, primo album ufficiale distribuito da “NIC Belive”. Un viaggio che collega tutti e 13 i brani, raccontando, nella sua spontaneità la fase di transizione dell’artista. Nel 2022 pubblica due singoli, “CI STAVO PER FINIRE” e “VIVO O MORTO”, fino ad arrivare a “SENZA DESTINAZIONE” nel 2023. Nel 2024 pubblica con Rosyn “ViDiArtí”. A seguire “FILTRI”, “SILENZI” e “CITY LIFE” fino ad arrivare a “NEPPURE DI TE” uscita a fine anno.

Instagram: @therealblayk

Spotify: Blayk

YouTube: @BLAYKOFFICIALCHANNEL

FALCE: Matteo in arte Falce è un ragazzo classe ’99, inizia il suo percorso da artista nel 2024, predilige il genere rap/hip-hop, ma non disdegna il cantato e parti musicali. Buon paroliere, attraverso la sua musica cerca di trasmettere ideali e spunti di riflessione e conversazione. Con il suo stile, riporta gli anni duemila, con testi rilevanti, rime ed incastri mixandoli con le sonorità odierne; ricordando così la vecchia scuola ma con i piedi nel presente e gli occhi al futuro. Inizia il suo percorso pubblicando una serie di quattro singoli ognuno rappresentante un elemento della natura i quali sono: “Cura Di Me”, “Galleggia”, “Battito” ed “Pensare Meno”

Instagram: @falce_mc

Spotify: Falce

Youtube: Falce MC

ROSYN: Rosyn nato nel 1998 è un artista e produttore musicale con un percorso in continua evoluzione. Inizia la sua carriera sotto lo pseudonimo di 2ndworld, con il quale, insieme ad altri artisti, contribuisce alla nascita del trapeton, un genere che fonde elementi di trap e reggaeton. Successivamente, Rosyn decide di rinnovare la propria identità artistica, distaccandosi dal personaggio di 2ndworld, legato esclusivamente al ruolo di produttore, per abbracciare una visione più ampia del suo percorso musicale. Il suo debutto ufficiale avviene con la pubblicazione di un brano in collaborazione con Blayk “ViDiArtì”, che segna la nascita del collettivo ElleVi, fondato insieme all’artista Falce. Con ElleVi, Rosyn sviluppa un progetto musicale condiviso, sperimentando nuove sonorità e consolidando il proprio stile. Tra le sue pubblicazioni spicca “Bang Bang”, brano che conferma la sua crescita artistica e il suo impegno nel panorama musicale contemporaneo

Instagram: @rosynmusic

Spotify: Rosyn

Youtube: @rosynmusic