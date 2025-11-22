ELIO E LE STORIE TESE in concerto il 26 e 27 giugno 2026 a Biella

Dopo il grande successo dell’edizione 2025 a Bassano del Grappa, che ha registrato oltre 10.000 presenze, torna per la quinta edizione IL CONCERTOZZO, l’evento annuale di Elio e le Storie Tese, ideato dal Trio Medusa per unire musica e impegno sociale.

L’appuntamento per il 2026 è Biella, venerdì 26 giugno in Piazza Duomo e sabato 27 giugno 2026 in Piazza Falcone.

Il CONCERTOZZO è un appuntamento unico, con un primato nel panorama italiano e internazionale: è stato il primo evento al mondo in cui la somministrazione di cibo e bevande durante gli spettacoli è stata affidata a ragazzi autistici. Grazie al coinvolgimento delle Associazioni partecipanti, questi giovani hanno dato prova concreta di cosa significhi davvero “inclusione”. Una formula innovativa, nata per coniugare divertimento e consapevolezza sociale, creando uno spazio di condivisione e integrazione.

Il programma

venerdì 26 giugno – Piazza Duomo : talk, dibattiti e stand informativi.

: talk, dibattiti e stand informativi. sabato 27 giugno – Piazza Falcone: dal pomeriggio spazio al Concertozzino, dedicato agli artisti emergenti, e a seguire il CONCERTOZZO con Elio e Le Storie Tese.

Saranno due giorni di musica, incontri e grandi ospiti, culminanti nel concerto di Elio e le Storie Tese.

L’appuntamento di venerdì 26 giugno in Piazza Duomo, con Associazioni presenti in piazza, dibattiti, talk e stand informativi, è a ingresso libero.