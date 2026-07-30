ELIN torna in radio con “Mondo spento”, un invito a cambiare prospettiva

Ci sono giornate in cui tutto sembra perdere colore, ma basta alzare lo sguardo per accorgersi che oltre le nuvole il cielo è ancora azzurro. É a queste immagini che ELIN si è ispirata per “Mondo spento”, il suo ultimo singolo, in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 31 Luglio 2026 per ARACNOFONIA,

Il brano racconta il desiderio di una ragazza di lasciarsi alle spalle i pensieri più pesanti e di ritrovare uno spazio nel quale respirare liberamente. Una sottile inquietudine attraversa il testo, ma non prende mai il sopravvento: sostenuta da un arrangiamento pop allegro, fresco e luminoso, il brano guarda soprattutto alla possibilità di cambiare, ripartire e tornare a vedere il mondo con colori nuovi.

La protagonista vive la notte come un momento di ascolto e consapevolezza. Mentre tutto intorno sembra fermarsi, lei resta sveglia alla ricerca di un segnale capace di farla sentire autentica. Il volo sopra le nuvole diventa la metafora centrale del brano: significa osservare la propria vita da una prospettiva diversa, allontanarsi dalle situazioni che opprimono ed immaginare un luogo più sereno.

Il significato della canzone è racchiuso nel verso «Trovo un posto senza rumore», ripetuto più volte nel finale, dove la parola “posto” definisce una condizione interiore lontana dai pensieri negativi e da tutto ciò che consuma lentamente le energie. Cercare quel luogo significa riconoscere di meritare leggerezza e tranquillità.

Nel passaggio «Ora chiudo gli occhi e respiro lento / sento il vento che mi avvolge dentro» , il respiro ed il vento diventano simboli di una trasformazione già iniziata, mentre la frase «E domani sarò diversa» assume il valore di una promessa rivolta prima di tutto a sé stessa.

Sul piano musicale, “Mondo spento” si muove all’interno di un pop immediato e dinamico, costruito su una pulsazione regolare e scorrevole. Tastiere luminose, sonorità elettroniche, basso morbido ed una ritmica vivace accompagnano la voce, mentre il ritornello amplia la melodia e restituisce musicalmente l’immagine del volo. ELIN non ha scelto un arrangiamento malinconico, ma trasforma il peso raccontato nel testo in movimento, energia e desiderio di cambiamento.

Con “Mondo spento”, ELIN firma un inno alla possibilità di reagire e ritrovare il proprio spazio, ricordando che anche nei momenti più confusi può esistere una strada verso qualcosa di più luminoso.

“Mondo spento” sarà in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 31 Luglio 2026.

ELIN, nome d’arte di Eleonora Cenci, è una cantante e cantautrice ventitreenne di Anzio che si ispira alle sonorità degli anni Ottanta, Novanta e Duemila, con riferimenti italiani e internazionali. È autrice di tutti i testi dei suoi brani in inglese e di parte della sua produzione in italiano.

Il suo progetto musicale nasce nel 2022 dalla collaborazione con il produttore Francesco Arpino. Nel corso degli anni partecipa due volte ad Area Sanremo, oltre a Una Voce per San Marino e al Tour Music Fest. Raggiunge inoltre la finale del Nettuno Music Lab, del Borgo Vodice Summer Contest e la finale nazionale del Je so pazzo contest.

Nel Luglio 2023 ELIN tiene il suo primo concerto a Roma. Nel 2024 si esibisce con un set live in apertura di un evento all’Auditorium Parco della Musica e, nel mese di Novembre, porta la propria musica sul palco del Teatro Studio8 di Nettuno.

Il 9 Luglio 2025 tiene un live a Lungo il Tevere, trasmesso in diretta da Radio Roma Sound durante la trasmissione Green Carpet, condotta da Luca Bussoletti, nella quale tornerà anche il 22 Luglio 2026.

Il 14 Aprile 2026 partecipa inoltre come ospite musicale a una puntata de La porta magica, programma condotto da Andrea Delogu e trasmesso su Rai 2.