Elettrogruppogeno: “Elettrogruppogeno” è l’album di debutto della nerd band

Anticipato dai singoli Tutti rockstar e Sudococa, Elettrogruppogeno è l’album d’esordio omonimo della nerd band italiana Elettrogruppogeno. Il disco è in uscita venerdì 20 gennaio 2023 su etichetta Maninalto! Records, e vede otto tracce di cui quattro totalmente inedite. Musicalmente, è un album sul quale la band dà libero sfogo alla propria creatività musicale, spaziando dal pop elettronico al rock all’indie pop, ma le canzoni sono collegate dal filo rosso dei temi filosofico-scientifici, della cultura nerd e anche del costante ricorso a una buona dose d’ironia.

“Ogni nostra canzone ruota attorno a una di queste tre aree, che sia per estetica o per contenuto”, spiega l’Elettrogruppogeno. “Abbiamo cercato di trattare con leggerezza temi che non sono d’immediata comprensione per renderli alla portata di tutti, oppure di vestire in maniera stravagante i temi più classici, come le storie d’amore, senza rinunciare ai termini tecnico-scientifici tramite i quali proviamo a vestire i panni di divulgatori subliminali“.

La tracklist di Elettrogruppogeno:

1. La mia ragazza è una nerd

2. Mekkaniko

3. Sudococa

4. Instadiva

5. Metacanzone

6. Tutti rockstar

7. Genetica

8. Masciugo allumido

L’Elettrogruppogeno presenterà il disco dal vivo nelle prossime settimane:

11/02 @ The Cage, Livorno

17/03 @ Jazz Club, Firenze