ELEONORA TOSCANI | Un giro di giostra, nuovo singolo e videoclip

Un giro di giostra è il secondo singolo di Eleonora Toscani dopo il precedente, intimistico, 17 pezzi. Il brano, edito da Giuro Music e distribuito da Believe, anticipa l’uscita del suo album, attualmente in lavorazione.

Il brano, accompagnato dal videoclip realizzato da Papos film maker, con animazioni speciali di Antonio D’Emilio, conferma in musica e parole l’essenza della cantautrice, che continua con i suoi testi e le sue note a scavare nelle pieghe dell’anima.Un Giro di Giostra è una riflessione sulla vita. È un elenco di cose, quasi una lista della spesa piena di dettagli che fanno la differenza. “L’essenziale è invisibile agli occhi, direbbe Antoine de Saint-Exupéry. In questo caso ho cercato di rendere visibile l’invisibile, raccontando le piccole cose che sono lì da una vita, non le vedi, ma continuano ad esistere lo stesso e ci modellano, ci cambiano. Mi piacerebbe fosse una scusa per ricordarci che la vita va amata così com’è perché alla fine… è solo un giro di giostra” .

CREDITI

Testo e musica: Eleonora Toscani

publishing: Giuro / Warner Chappell

Arrangiamento: Eleonora Toscani & Matteo Passarelli

Mixato da Carlo Di Francesco presso Farafina Studio

Masterizzato da Pietro Caramelli presso Energy Mastering

Video: Papos Film Maker

Animazioni: Antonio D’Emilio

Eleonora Toscani, abruzzese, classe 1992, inizia a suonare la chitarra giovanissima. Inizia a scrivere canzoni a 19 anni e contemporaneamente si iscrive al conservatorio frequentando il corso di Contemporary Writing and Production nel dipartimento di Popular Music coordinato dal Maestro Angelo Valori. Grazie ad una borsa di studio frequenta il Columbia College di Chicago e poi la Popakademie di Mannheim, in Germania. Dopo la laurea in conservatorio frequenta il corso autori e compositori presso il CET di Mogol. Questo è il suo secondo singolo, dopo 17 pezziuscito sempre per Giuro Music. Attualmente sta terminando il suo primo album.