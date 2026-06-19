Elena Ley: online il nuovo singolo “Andare via”

Dopo la pubblicazione di “Multitasking Queen” è ora disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Elena Ley dal titolo “Andare via”. La cantautrice italiana di stanza a Barcellona si avvicina così a piccoli passi verso la pubblicazione del suo nuovo album di inediti dal titolo “Connectando” la cui uscita è prevista per il prossimo autunno.

“Andare Via” racconta il coraggio di lasciarsi alle spalle ciò che fa male per ritrovare sé stessi. Trasformare il triste pensiero di una fragile storia d’amore in forza attraverso la musica, accompagnando l’ascoltatore in un viaggio di emozioni vere, ricordi e rinascita. Una canzone che parla quindi di distanze da colmare, di cambiamenti e di libertà, ma soprattutto della scelta di ripartire e di rifarsi una vita, anche quando fa paura. Il sound porta con sé influenze e sonorità dal respiro internazionale, fedeli al percorso artistico di Elena Ley che prima di stabilirsi nella città catalana ha girato il mondo, soffermandosi per molto tempo negli USA a Nashville dove ha potuto approfondire lo studio del Country Folk di stampo americano.

«Ho scritto questo brano pensando a tutte quelle persone che hanno avuto il coraggio di scegliere sé stesse e a quelle che hanno paura di farlo. Spero che ‘Andare Via’ possa far sentire meno soli quelli che stanno vivendo un cambiamento importante». Elena Ley

Ad accompagnare l’uscita del singolo anche un VIDEO TRAILER registrato da Ariadna de Udaeta alle luci dell’alba sulla suggestiva spiaggia di Masnou in provincia di Barcellona.

Credits

Musica e testo: Elena Ley

Produzione: Elena Ley, Leo Pascual

Studio Ophiura, Premiá de Mar, Barcelona

Chitarre: Elena Ley, Leo Pascual

Basso: Max Mojo Moritz

Batteria e percussioni: Victor Solana

Mastering e distribuzione digitale: Max Mojo Moritz

Foto copertina: Jun Ji / Elaborazione: Elena Ley

Bio

Elena Ley è una cantante e cantautrice italiana residente a Barcellona. Scrive canzoni che affrontano temi attuali della vita e delle sue emozioni, riflettendo la realtà contemporanea specialmente della donna nella società, canzoni anche profondamente influenzate dalla sua prospettiva di psicologa, imprenditrice e persona socialmente impegnata. La sua musica nasce da un percorso internazionale e si caratterizza per la fusione di pop italiano, indie spagnolo e folk americano, mescolando talvolta ritmi latini.

Italiana di nascita, canta e si esibisce fin da bambina a Milano, dove a 14 anni ha fondato la sua prima band semiprofessionale. Nel corso della sua carriera ha partecipato a diversi progetti musicali nei paesi in cui ha vissuto — Italia, Germania e Stati Uniti — e dal 2013 risiede a Barcellona.

Ha firmato tutti i brani del suo progetto Ely & The Good Boys e la maggior parte delle canzoni dell’album realizzato con Miguel Talavera. È inoltre autrice di tutti i testi di “Brividi”, di cui ha composto anche parte della musica.

Nel 2026 pubblica il suo libro di poesie “Il giardino delle parole”, una raccolta che include anche alcuni testi delle sue canzoni, nati proprio da poesie scritte in precedenza e successivamente trasformate in musica.

Nel 2022 riprende il suo progetto personale come cantautrice, si esibisce dal vivo come solista, accompagnandosi con chitarre acustiche e chitarra classica.

Autenticità, credibilità e assertività sono valori centrali nella sua vita e nella sua musica, presenti tanto nelle sue canzoni quanto nel suo percorso personale e professionale.

Nel 2025 vince il Secondo premio SanremoSenior come miglior cantautrice internazionale. Nel 2026: Il suo album tematico in spagnolo “Esencia femenina” nominato come miglior album cantautrice dall’Accademia de Musica de España.

In autunno 2026 è prevista l’uscita del suo nuovo disco di inediti in studio dal titolo “Connectando”.